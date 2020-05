Un verano inolvidable

Como hemos estado confinados, no las hemos visto venir, pero las altas temperaturas ya están aquí. La antesala del verano, que en otra situación hubiese sido recibida con gusto, este año se presenta con miedo por varios motivos: primero porque en un país de playa, la restricciones del coronavirus se van a notar mucho; segundo, por la incertidumbre de no saber cómo afectará el calor al virus y su propagación; y tercero, en un plano más mundano, porque llevar mascarillas cuando el mercurio no baja de los 35º es un infierno. El verano aún no ha llegado, pero está claro que el de este año será inolvidable.