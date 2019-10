De vez en cuando hay que pisar charcos

El perfil bajo es para los políticos. Los de a pie somos los que tenemos que sacar pecho y salir a pisar charcos cada día porque, a fin de cuentas, hemos venido a jugar y no nos gusta perder. Venía diciendo que hay que pisar charcos, más en estos días de otoño en los que al mal tiempo buena cara, y que no hay que perder del todo la ilusión y seguir con ánimo para ponerse las chirucas y chapotear cada día el agua por donde pisamos. Pero, eso sí, ir con mucho cuidado para no resbalar con las hojas que caen en esta época del año.