A vueltas con la movilidad

Dicen que cada uno habla de la feria según le va en ella. Eso mismo está pasando en el Ayuntamiento de Granada. Cada vez resulta más complicado obtener unas cifras totales para obtener una visión objetiva de la mejora o no de los servicios. Ayer pasó. El área de Movilidad ofreció unos datos para demostrar los beneficios de la reordenación del transporte público acometida en julio. Teniendo en cuenta la 'paz' con la que los ciudadanos acogieron la modificación de las líneas se podría pensar que, en general, los granadinos están contentos con el servicio (la LAC causó una enorme movilización ciudadana). Sin embargo, tras la presentación de las cifras resulta complejo trasladar esa supuesta satisfacción al aumento del número de viajeros. Movilidad considera que los datos de usuarios de cada línea no aportan información objetiva ya que antes el viajero 'saltaba' de una línea a otra y ahora es usuario único por lo que solo se cuenta una vez. También asegura que los transbordos han bajado pero no muestra la cantidad anterior y la actual. Nadie duda de que sea verdad... pero sin duda resulta difícil de averiguar.