Mayoría de ilusiones

Los 174 municipios de la provincia de Granada estrenan hoy mandato, con nuevos o renovados gobiernos, con deseados o heredados proyectos, pero sobre todo, con mucho por hacer para que dentro de cuatro años cada localidad pueda hacer un balance que sea significativo de los avances conseguidos. Para un dirigente político no hay nada peor que pasar sin pena ni gloria y hoy es el día de comenzar a trabajar para que esto no ocurra. Los votos de los ciudadanos que han dado lugar a la formación de estos gobiernos son papeletas cargadas de confianza y, en muchos casos, de mucha ilusión. Los destinatarios de esa fe tienen ahora la responsabilidad de no dejar pasar ni un día sin comenzar la tarea encomendada. Desde el 28 de mayo hasta ayer, día señalado para la constitución de los nuevos ayuntamientos, ha habido tiempo para hacer el traspaso de poderes en caso de cambio, para retomar los proyectos aparcados por la campaña electoral o para negociar pactos de gobierno allí donde el resultado no fue claro para un solo partido. En especial estos últimos han de tener en cuenta que cualquier acuerdo alcanzado debe tener como objetivo principal el desarrollo de iniciativas. La llegada a la silla de la Alcaldía no es la meta, sino la salida de una carrera tan importante que de ella depende en buena medida al futuro de muchos ciudadanos. Granada ciudad, donde los votantes han dado la mayoría absoluta a Marifrán Carazo es un claro ejemplo de esa responsabilidad adquirida por la nueva alcaldesa. Un resultado tan contundente refleja que en sus manos se han depositado muchas ilusiones de cambio, más allá del color político. Es la esperanza que tiene una gran mayoría de salir del bucle de la pena, de dejar de verse como la ciudad cenicienta y de ver el futuro con optimismo.