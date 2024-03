La reciente publicación por el servicio de estudios de CaixaBank de las fichas que reflejan los principales indicadores socioeconómicos de las comunidades autónomas arroja un jarro de realidad sobre el discurso triunfalista que, con demasiada frecuencia, se enarbola desde la Junta de Andalucía. El panorama que se dibuja por parte de los técnicos de la entidad financiera no ofrece, lamentablemente, grandes novedades. Andalucía sigue a la cola en las principales ratios que marcan los niveles de desarrollo. El PIB de la comunidad la sitúa como la tercera economía del país, pero la riqueza per cápita es la más baja de las comunidades españolas y un 25,1% inferior a la media. El PIB andaluz creció en 2023 por debajo del conjunto nacional, lo que aleja los objetivos de convergencia, y el peso de las exportaciones es también inferior al promedio español. En el empleo, según CaixaBank, la evolución es menos dinámica que en el total de España: el año pasado el crecimiento de la afiliación fue del 2,7% en el país y del 2,1% en Andalucía y el diferencial de paro con la media, seis puntos, es la más alta de España. Se podrían añadir muchos otros indicadores y sólo en la evolución del mercado turístico y en las pernoctaciones hoteleras se pueden encontrar datos abiertamente positivos. Es evidente que esta situación no es culpa del actual Gobierno de Andalucía ni se puede pedir que en apenas cinco años se pueda dar la vuelta a una realidad que es fruto de casi dos siglos de políticas estatales de desarrollo que han primado al norte de España y han castigado al sur. Ni se pueden negar líneas de actuación del Gobierno de Juanma Moreno que empiezan a dar resultados. Pero sí conviene llamar la atención sobre estos datos porque son los que condicionan el día a día de los andaluces, su futuro más inmediato, y no pueden ser ocultados tras un manto de propaganda insulsa en torno a liderazgos tan evanescentes como vacíos.