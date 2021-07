Estudio informativo del tren Guadix-Baza-Lorca: un nuevo comienzo

Las primeras noticias históricas de este ferrocarril aparecen en 1864. La primera concesión del tramo Lorca-Baza procede de 1874, pero en realidad la construcción real no comienza hasta 1887 una vez que la concesión cambia de manos y pasa a la The Great Southern of Spain Railway Company Limited. Se fueron construyendo diferentes tramos en dirección a la provincia de Granada y abriéndose al servicio, hasta que en 1894 llegó a Baza. El tramo Baza-Guadix se finalizó en 1907. La línea se cerró definitivamente el 31 de diciembre de 1984.

La línea férrea se cierra porque se cataloga de deficitaria. No sabemos cuál fue el elemento detonante del círculo vicioso que se genera frecuentemente en este tipo de acontecimientos socioeconómicos. Es decir, no sabemos si ya era deficitaria y por ello no se invertía en su mantenimiento; o si por el contrario se comenzó por invertir poco en su mantenimiento y debido a ello con el paso del tiempo se convirtió en deficitaria. Lo cierto es que no se concedió la oportunidad de comprobar si podía ser cierto lo segundo. Y como partido político el PSOE ha hecho autocrítica de esta decisión durante las últimas décadas. Algo de justificación podría suponer argumentar que no resulta adecuado juzgar los hechos del pasado con los ojos del presente, pero ni siquiera queremos escudarnos en esto; por muchas razones, la principal es que ahora puede ayudar a un debate intelectual, pero no ayuda a resolver el problema real: la vuelta del tren a la zona norte de la provincia de Granada.

¿Qué es lo que puede ayudar realmente a la vuelta del tren a nuestra zona? Hechos concretos como la publicación oficial por parte del Gobierno de España del contrato de servicios para la redacción del Estudio Informativo del corredor ferroviario Lorca-Guadix. Esta es la mejor prueba de la renovada apuesta del PSOE por esta infraestructura en esta nuestra zona.

Hemos sido conscientes del escepticismo con el que se recibió hace unos meses el anuncio del Anuncio. Le pedíamos a la ciudadanía confianza en que íbamos a cumplir una promesa eliminando del Presupuesto la partida específica que soportaba ese compromiso. Más que confianza era pedirles un acto de fe. Pero así ha sido. La realidad ha podido resultar paradójica, pero al fin consecuente con lo que decíamos. Paradójica decimos, porque partíamos de un montante insuficiente (500.000 euros), reflejado en una partida concreta pero nunca ejecutada de la época del PP, y hemos pasado a un montante suficiente (1.600.000), extraído de una partida presupuestaria inconcreta y finalmente ejecutada con un Gobierno del PSOE.

Partíamos de una partida reflejada con nombre y apellidos en el Presupuesto, pero no cumplida de los tiempos del Partido Popular, a una promesa, que no venía denominada específicamente en el Presupuesto y que por ello generaba desconfianza, pero que a la postre se ha cumplido en estos tiempos del Partido Socialista. En definitiva el PP nos prometió un Estudio Informativo y nos dio una partida presupuestaria sin Estudio. Y el PSOE prometió un Estudio Informativo y nos ha dado un Estudio Informativo sin partida presupuestaria específica. La ciudadanía ha de juzgar en este caso qué es predicar y qué es dar trigo. Por tanto, cumplida está la promesa del Estudio Informativo. Conscientes somos que sólo se ha dado un primer paso, que sólo se ha puesto la primera traviesa mental; pero conscientes somos también de que este primer paso, sin ser suficiente, es necesario, imprescindible para poder seguir avanzando.

El tren ha de estar asociado al futuro de esta tierra por muchas razones. En primer lugar porque va a reforzar la máxima que se puede decir de casi cualquier enclave: es un puente entre otros dos. Pero en nuestro caso el tren permitirá que seamos más y mejor puente entre dos tierras como son Andalucía y Levante con un gran futuro por delante, y hacia ese futuro nos ayudará a vincularnos el tren. En segundo lugar, porque la línea férrea y el movimiento económico generado por la misma puede suponer una herramienta clave en la lucha contra la despoblación. En tercer lugar porque no presenta ya ningún limitante importante que impida su desarrollo, pues la necesidad de potencia eléctrica va a ser resuelta en un futuro cercano por la nueva subestación de Baza.

Con este estudio se inicia un férreo camino con la certeza de que va a ser largo, pero también con la impresión de que no tiene marcha atrás. Tardaremos un tiempo, sin duda, quizás largo; pero la demanda del tren ya se ha convertido en algo simbólico que ha pasado a formar parte del catálogo de reivindicaciones clásicas, históricas e irrenunciables que vamos pasando de generación en generación y que por tanto se han incrustado en nuestro ADN.