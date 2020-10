La falta de viales de acceso al nuevo puente de Huétor Tájar impide que pueda ponerse en marcha tras un año

El Partido Popular ha exigido al alcalde de Huétor Tájar, el socialista Fernando Delgado, que "comience ya" los trámites para ejecutar los viales de acceso del nuevo puente al municipio. Así lo ha pedido la parlamentaria andaluza por Granada, Ana Vanessa García, en una visita al municipio en la que ha calificado de "bochornoso" que el nuevo puente lleve más de un año terminado, pero que no pueda ponerse en servicio como consecuencia de la "incapacidad" del alcalde de la localidad "que no ha hecho la parte que le correspondía y ahora tenemos un puente, en el que la Junta ha invertido en torno a los ocho millones de euros, que no conecta con nada".

Durante la visita, a la que también ha asistido el portavoz local del PP de Huétor Tájar, Javier Funes, el diputado provincial, Joaquín Ordóñez, y otros dirigentes locales, los populares han explicado que esta obra, que durante más de una década estuvo paralizada y que fue reactivada con el gobierno de Juanma Moreno en febrero de 2019, constaba de dos partes, por un lado la construcción de un nuevo puente que correspondía a la Junta y, por otro, la ejecución de los viales de conexión al núcleo urbano, que correspondían al Ayuntamiento.

"Gracias al compromiso indiscutible de la consejería de Fomento, que dirige Marifrán Carazo, las obras del nuevo puente fueron sacadas de los cajones, se reactivaron y hoy son una realidad", ha destacado García, que en contraposición ha criticado la "inoperancia" del alcalde socialista, "que en 11 años no ha hecho nada y ahora mantiene sin servicio una infraestructura que es vital para el municipio".

Así, ha lamentado que ante la llegada de la época de lluvias, y teniendo el nuevo puente acabado, los vecinos de Huétor Tájar tengan que afrontar un nuevo invierno "inquietos y con miedo a quedarse incomunicados" ante las crecidas del río, "ya que cada vez que llueve con intensidad y el río se desborda, queda cortado el único puente que da acceso al municipio", ha explicado la parlamentaria.

"Esta es una muestra más de la incapacidad que evidencia el PSOE a todos los niveles", ha incidido García, que ha augurado que la situación no se solventará hasta que no haya un gobierno municipal del PP. "Igual que tras once años tuvo que llegar un gobierno del PP a la Junta de Andalucía para que acabase el puente, posiblemente los vecinos de Huétor Tájar tendrán que esperar a que un alcalde del PP haga los viales que conecten el puente y le den a esta infraestructura la utilidad que tiene que tener", ha asegurado.

No es la primera vez que los populares reclaman al alcalde socialista el inicio de las obras de los viales de acceso al municipio. De hecho, hace ahora un año, cuando el puente estaba a punto de terminarse, exigieron a Delgado que iniciase las obras que correspondían al Ayuntamiento, una demanda que, según ha explicado el portavoz local, Javier Funes, "cayó en saco roto" y prueba de ello es la "imagen inaudita" que se aprecia hoy, "un gran puente acabado que no conecta con nada y que para los hueteños se ha convertido en un monumento a la inoperancia".

"Mientras que el actual gobierno de la Junta, que preside Juanma Moreno, ha sido capaz de terminar esta obra en tiempo récord, Delgado, durante 11 años, no ha sido capaz ni de iniciar las obras de las conexiones", ha recalcado.

Pero "más grave es aún", a juicio del popular, el hecho de que "no exista ningún tipo de previsión por parte del Ayuntamiento para iniciar "en un tiempo cercano" las obras, puesto que, según ha explicado, no existe proyecto de reparcelación, no están terminados los expedientes de expropiación, ni se ha licitado el proyecto de las conexiones del nuevo puente con el casco urbano de Huétor Tájar. "A estas alturas, por no haber, no hay ni presupuesto para ejecutar esas obras, y todo por la ineptitud e inoperancia del alcalde socialista", ha concluido el popular.