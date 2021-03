La alcaldesa de Almuñécar reconoce que es "imposible" controlar la afluencia masiva de visitantes en Semana Santa

La alcaldesa de Almuñécar, Trinidad Herrera, manifestó hoy que “no vamos a escatimar esfuerzos para garantizar el cumplimiento de todas las medidas necesarias que marcan los responsables sanitarios para preservar la salud y bienestar de todos los ciudadanos en la lucha contra la pandemia del Covid-19”, ante la afluencia de visitantes que se prevé lleguen al municipio sexitano con motivo de la Semana Santa, según recoge el Ayuntamiento de Almuñécar en un comunicado.

Así lo manifestó ante los ruegos que desde los grupos del IU-Podemos y PSOE que le trasladaron en la sesión plenaria ordinaria de este mes de marzo y que tuvo lugar en la tarde de ayer.

Herrera compartía la inquietud que le expusieron los portavoces de los citados grupos, Francisco Fernández (IU-Podemos) y Rocío Palacios (PSOE), y dijo que todos tenemos que poner de nuestra parte para evitar que vaya a más la situación actual.

“Desde este equipo de gobierno se ha hecho un esfuerzo importante desde el primer día y no hemos escatimado esfuerzo”, señaló, al tiempo que reconoció que “es muy difícil en un municipio como el nuestro, donde van a venir, posiblemente, una gran cantidad de personas, llevar un control a rajatabla; es imposible, pero, insistió, no vamos a escatimar esfuerzo para garantizar el cumplimiento de todas las medidas y con ello la salud y el bienestar de todos los ciudadanos”, subrayó la alcaldesa sexitana.

Desde IU-Podemos se le pidió a la primera edil de Almuñécar “valentía y prudencia” ante la situación del Covid-19, antes de reconocer que, aunque no son muchas las medidas al alcance por parte de los ayuntamientos, se aplicaran todos los controles posibles “porque la salud no es un problema ideológico, sino de sensatez”, dijo Francisco Fernández.

Por su parte, la portavoz socialista, Rocío Palacios, se sumó al ruego e IU-Podemos, y tras recordar el compromiso de los acuerdos alcanzados en la última reunión de portavoces, entre ellos un mayor control de aforos, ya que en semanas anteriores se habían observado algunas terrazas de establecimientos donde no se cumplían las distancias y medidas de seguridad. “Sabemos que ha habido algunas actuaciones pero hay que incrementar la vigilancia por el bien de la salud y la situación económica para no volver atrás”, dijo para recordar, a continuación, que los datos no son buenos porque en la Costa volvemos a estar en nivel 3.

Regulación de aparcamientos

El Pleno ordinario, que se celebró de forma telemática, acordó, por unanimidad, dejar sobre la mesa la solicitud para la declaración del municipio sexitano como zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales, “para concretar más a efectos de un mejor estudio”, según manifestó la alcaldesa.

El equipo de gobierno (PP, Más Almuñécar y Ciudadanos) aprobaba, con la abstención del los demás grupos, las nuevos pliegos y estudios económicos para la contratación del servicio de concesión del servicio de ordenación y regulación de aparcamiento de vehículos en superficie por rotación ORA, una vez que el Tribunal Administrativo de Contratación Pública de la Diputación de Granada daba cuenta de las correcciones oportunas. Ahora se abre un plazo de 30 días para la presentación de ofertas por las empresas interesadas en su gestión

Tras las Resoluciones de Alcaldía y antes de los ruegos y preguntas, se aprobaba por los grupos de la oposición (CA, PSOE e IU-Podemos) y la abstención del equipo de gobierno dos mociones del PSOE. La primera sobre la iluminación y mejora de la accesibilidad y seguridad del Camino Real de La Herradura, y la segunda, sobre la instalación de sistema de reducción de velocidad y control del tráfico en la calle Azahar de Almuñécar.