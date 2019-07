Alquife-Carboneras: vuelve la travesía del hierro entre Granada y Almería

Las minas de Alquife, esas de las que tan pendientes están los vecinos de la localidad almeriense de Carboneras desde el pasado mes de marzo, están completamente inmersas en la fase de preexplotación después de la aprobación del plan de labores del pasado 8 de marzo. Unos trabajos preparatorios que está previsto duren seis meses y que se dedicarán a la extracción y procesamiento de un mineral que será sometido a prueba para dilucidar la viabilidad de este proyecto empresarial.

En paralelo se continúa esperando la aprobación de la Autorización Ambiental Unificada (sin noticias por el momento a fecha de hoy), que en este caso, ya sí, permitiría el transporte del mineral de hierro de esas 100.000 toneladas previstas a razón de unos 500 camiones diarios para su envío a determinadas acerías.

Ese paisaje distópico en el que se había tornado el territorio de las minas y que más bien parecía un camposanto marciano propiciado precisamente por la industria del mineral que hoy retorna, vuelve a vivir a esa actividad frenética que lo dio a conocer en todo el continente.

La maquinaria pesada ya está haciendo su labor. Vías reabiertas y otras nuevas ya habilitadas para estas primeras extracciones auspiciadas por la voladura que inauguró el proceso en abril.

Una realidad que contrasta con la incertidumbre en Almería y en miles de carboneros que creen vivir en un mal sueño y no pararán de luchar hasta su último aliento para que no llegue una carga a su término municipal que a priori ya debería haber comenzado.

Es más, en origen, en ese paisaje teñido de color rojizo por la polvareda que levanta la extracción, ya hay una batería de trailers, con capacidad para 28 toneladas, esperando el pistoletazo de salida para cubrir, primero los 150 kilómetros de trayecto hasta el Puerto de Graneles de Carboneras, y de ahí viajar a todas esas fábricas europeas que determinarán si Alquife cumple para volver a ser un gran proveedor de hierro para las acerías.

De salir bien, también desde el punto de vista medioambiental, Minas de Alquife continuaría con la extracción de manera continuada hasta llegar a los cuatro millones de toneladas por año.

En este contexto, parece inevitable que Carboneras pronto reciba las primeras toneladas de este mineral. Probablemente este mes, tal y como estaba planteado y como confirmara a este periódico la propia Autoridad Portuaria.

Eso sí, para evitarlo hay toda una sociedad, la carbonera, que se ha unido en torno a una nueva plataforma 'Muévete por Carboneras', que aglutina a más de una veintena de asociaciones del municipio y que en el último trimestre ha sido capaz de sacara a la calle a más de 2.000 personas y elevar una denuncia ante Fiscalía por el incumplimiento de la legislación ambiental en las cargas del Puerto de graneles de su municipio.

"No queremos que transiten 600 camiones diarios cargados de hierro por una carretera de un solo carril por sentido y no queremos que el pueblo pase de ser blanco a ser rojo", denuncian desde esta plataforma, desde la que se asegura que la inquietud por lo que acontezca en las próximas semanas también se está dejando notar fuera de su término municipal con las primeras cancelaciones hoteleras: "Esto es solo el principio de los efectos que tendría esta actividad y que ya se están notando. Son muchos los empresarios vinculados al turismo que están viendo como se están desmoronando sus previsiones porque los turistas, evidentemente, no vienen aquí para estar viendo decenas de camiones a diario pasando delante de ellos", avisa Juan José Alférez, presidente de la Asociación de Empresarios de este municipio enclavado en pleno Parque Natural Cabo de Gata-Níjar.

El 80% del término municipal de Carboneras pertenece al Parque Natural Cabo de Gata-Níjar

Y es precisamente en esta característica otro de los motivos en los que se ampara el pueblo para frenar esta nueva industria que contrasta "y atenta contra el espacio protegido en el que nos encontramos. En su día nos limitaron imponiéndonos el Parque. Tiempo después y con esta realidad asimilada, hace un lustro nos llegaron con los graneles al puerto y ahora quieren traer el mineral de Alquife. Es una contradicción para Carboneras, que tiene el 80% de su término municipal en zona protegida, la mayor extensión en la provincia de Almería".

En los próximos días, la Plataforma, junto con el Ayuntamiento, con cuyo apoyo incondicional cuentan, darán a conocer una nueva batería de iniciativas destinadas a parar el proyecto de carga en el Puerto.