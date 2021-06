Armilla despide a Benjamín Ferrer, teniente de alcalde y concejal, fallecido por Covid-19

Armilla despide esta tarde, en la Parroquia de San Miguel, a Benjamín Ferrer, teniente de alcalde del Ayuntamiento metropolitano y concejal delegado del Área de Obras y Servicios de Mantenimiento, fallecido ayer día 2 por Covid-19.

La alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate, confirmó la triste noticia a través de sus redes sociales. "Siento comunicar la triste noticia del fallecimiento hace unas horas de nuestro compañero Benjamín Ferrer, teniente de alcalde y concejal delegado del Área de Obras y Servicios de Mantenimiento, una responsabilidad que venía ejerciendo desde 2015".

En el mismo texto se mostró el pesar de la corporación municipal por la desaparición de Ferrer, víctima de la pandemia. "Lamentamos profundamente la muerte de nuestro querido compañero, víctima también del coronavirus que nos ha robado a una persona honesta y vital. Nos deja un amigo, un trabajador incansable y un servidor público ejemplar, siempre volcado en la solución de los problemas de nuestros vecinos y vecinas".

"Ahora mismo, el dolor y la emoción se entremezclan y me impiden expresarme con claridad. He decretado tres días de luto oficial en el Ayuntamiento de Armilla. Nos toca arropar a su familia, a la que trasladamos nuestro cariño y afecto. Nos sentimos parte de ella en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Benjamín. No te olvidaremos".