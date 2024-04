Armilla celebra su primer Congreso Internacional Feminista

El Teatro Municipal de Armilla se ha vestido de violeta para dar la bienvenida al primer Congreso Internacional Feminista, un lugar de encuentro en el que poder exponer experiencias en un ámbito multidisciplinar de debate y de conocimiento compartido con la mirada puesta en la igualdad de género y el empoderamiento femenino.

La inauguración del congreso ha estado protagonizada por la alcaldesa de Armilla, Loli Cañavate; el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla; y la coordinadora provincial en Granada del Instituto Andaluz de la Mujer, Teresa Illescas.

La alcaldesa ha sido la encargada de dar inicio al congreso y en su intervención inaugural ha señalado que “Armilla es un municipio con una larga tradición de lucha feminista, quiero recordar que somos el municipio que cuenta con el Centro de Información a la Mujer más antiguo de la provincia de Granada y contamos con una tradición de más de 30 años de políticas feministas".

Tras hacer un recorrido por la programación del congreso, ha destacado que “la lucha feminista es la única revolución pacífica que perdura ya tres siglos y no puede relajarse" y ha señalado la importancia de seguir trabajando incansablemente por la igualdad, deseando, a su vez, que este congreso “sea fructífero, pero sobre todo sirva para que se siga trabajando en igualdad, en una lucha conjunta entre hombres y mujeres”.

Por su parte, la coordinadora provincial en Granada del Instituto Andaluz de la Mujer, Teresa Illesca, ha puesto el acento en la urgencia de la situación actual, recordando las estadísticas existentes en materia de violencia de género. "El año 2023 fue trágico y, a día de hoy, en lo que llevamos de 2024, ocho mujeres han sido víctimas directas de la violencia de género", ha expresado, a la vez que ha subrayado la necesidad de unidad y coordinación de instituciones y sociedad civil en la lucha contra esta lacra social.

Asimismo, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, ha elogiado el compromiso del Ayuntamiento de Armilla en la promoción de la igualdad de género en el ámbito laboral y la lucha contra la violencia machista. "Queda mucho camino por recorrer", ha reconocido, mientras ha destacado los esfuerzos del Gobierno para reducir la brecha salarial y promover la igualdad en todos los sectores.

En su intervención ha destacado que “el movimiento feminista es un movimiento transformador, que pretende cambiar las estructuras más profundas de la sociedad en las que está enraizado el machismo y en ese camino las feministas juegan un papel fundamental”. También ha hecho referencia al trabajo realizado en la provincia de Granada, aludiendo a que 56 municipios ya cuentan con el sistema VioGén incorporado en sus instituciones.

El congreso ha contado con la acreditación de 252 mujeres en la modalidad presencial y casi un centenar lo siguen a través del webinar habilitado para facilitar la participación de mujeres de otros países. Más de una veintena de mujeres conforman una importante participación de referentes del ámbito feminista, quienes comparten sus perspectivas y experiencias en sus respectivas ponencias.

La primera ponencia del congreso ha contado con la participación de Lula Gómez, realizadora audiovisual, divulgadora feminista, escritora, podcaster y guionista. Su intervención ha girado alrededor de los riesgos que existen para las mujeres en los entornos digitales y redes sociales, señalando que “las redes les dan herramientas a los machistas para hacer lo que han hecho siempre, pero, además, les da una impunidad total y un acceso a más mujeres de las que ya tenían antes y un poder terrible facilitado por el anonimato”.

A continuación, ha sido el turno de Mabel Lozano, guionista y directora de cine premiada con dos premios Goya por sus trabajos documentales contra la prostitución y la pornografía. En su ponencia ha presentado su último trabajo titulado PornoXplotación, en el que alerta sobre el coste personal que supone a ambos lados de la pantalla. Es una llamada de atención a partir del testimonio de sus protagonistas y afectados en primera persona, a partir de la cual intenta terminar con el tópico de la voluntariedad y retrata la realidad opaca y explotadora de esta industria.

Juan Espadas

El secretario general del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, ha sido el encargado de poner el punto final a la jornada matutina con una intervención que ha girado en torno al trabajo que se puede desarrollar desde los municipios, poniendo como ejemplo al ayuntamiento de la localidad anfitriona del congreso. Según Espadas, “hay un mapa de ciudades comprometidas contra la lucha de violencia de género y en ese mapa que Armilla quiera seguir estando y estar asumiendo responsabilidades es muy relevante”.

Para el líder de las socialistas andaluzas, rememorando sus tiempos de alcalde de Sevilla, “si algo he aprendido como alcalde es que a las asociaciones de mujeres hay que cuidarlas y la Junta de Andalucía no lo está haciendo, y sin ese tejido no vamos a avanzar. Hay que acercar a los barrios los centros de recursos para mujeres, vigilando que tengan las dotaciones necesarias y promocionando su uso entre la población”.

Ya por la tarde, ha sido el momento de introducir la vertiente más internacional de este encuentro feminista de carácter global. Y la responsabilidad ha recaído en Bibiana Aído, exministra de Igualdad del Gobierno de España y actual representante de ONU Mujeres en Colombia. Aído ha abordado temas relacionados con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en diferentes contextos sociales y culturales, haciendo especial énfasis en los entornos menos desarrollados en los que las violencias contra las mujeres muestran su peor cara.

Para finalizar su intervención, ha abierto una puerta a la esperanza exponiendo varios proyectos y programas protagonizados por mujeres que están suponiendo una llamada a la lucha feminista en estos territorios.

El punto culminante de la primera jornada ha sido fue la presentación del libro “Neuropsicología de la Violencia de Género”, de Natalia Hidalgo Ruzzante. Ante la pregunta sobre si el maltratador nace o se hace, Hidalgo concluye que en los estudios neurológicos conductuales de hombres maltratadores no se observan distintas reacciones a otros hombres delante de situaciones límite diferentes a la violencia contra las mujeres, solo se observan estas diferencias cuando estas situaciones se producen en el ámbito del maltrato contra la mujer, lo que lleva a concluir que el maltratador se hace.

Finalmente y para concluir la primera jornada de este primer congreso feminista de carácter internacional, se ha celebrado la Mesa Interseccionalidad y feminismo, en la que Zinthia Álvarez, colaboradora de Afroféminas; Ángeles Álvarez, activista feminista; Caridad Peregrín, presidenta de la Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple; Inmaculada Mora, periodista; Ana V. Amador, experta en intervención social y la comunidad gitana; Sara López, investigadora y defensora de los derechos sociales y la Asociación mujeres jóvenes Mariana Pineda han discutido aspectos clave para la inclusión y la diversidad dentro del movimiento feminista y la sororidad intergeneracional, interracial y sin distinción de clases sociales necesaria para que la lucha feminista tenga éxito.

El primer Congreso Internacional Feminista Ciudad de Armilla continuará con una segunda jornada que contará con una agenda diversa encaminada a seguir fomentando el diálogo y la colaboración en la lucha por la igualdad de género.