Baza, a la espera del informe que esclarezca la situación de alarma con el suministro de agua

Los técnicos municipales y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Baza están a la espera de conocer los resultados que un laboratorio de la ciudad está realizando a la última muestra. En cuanto se conozcan esos resultados y, por tanto, se pueda concretar el motivo exacto del problema, se adoptarán las medidas que sean necesarias. No se sabe con exactitud en qué momento se podrá disponer de estos análisis, cuya elaboración necesita de un tiempo establecido para que se pueda garantizar su efectividad. En cuanto se cuente con esos resultados, si fuera necesario, se comunicarán a la población las nuevas directrices. Igualmente, si los resultados indicaran que el problema detectado se ha solucionado, se informaría de ello a los vecinos y se daría por terminada la restricción en el consumo, que a esta hora se mantiene.

En caso de que el problema detectado en la mañana de ayer, 8 de marzo, se mantenga, el Ayuntamiento está trabajando en un plan de acción de cara a garantizar el suministro de agua potable para consumo, tanto para beber como para cocinar, a la población. En este sentido, se está estudiando la disponibilidad de agua embotellada que existe en la ciudad para que el consistorio pueda contar en ella en caso de que se estime necesario el reparto a la población afectada por este inconveniente en la red municipal. En caso de que sea necesario se dará la información suficiente a los vecinos perjudicados sobre el método en que podrán conseguir el agua necesaria para estas necesidades básicas.

Según el Bando de Alcaldía hecho público ayer, 8 de marzo, “en la en la última analítica realizada esta mañana, 8 de marzo, en la red municipal de suministro de agua potable, se ha detectado un parámetro (carbono orgánico total) superior al nivel legalmente establecido para el consumo humano, en una parte de esa red. Mientras que esta circunstancia se soluciona, es necesario abstenerse de consumir agua para beber o cocinar quedando su uso limitado al servicio higiénico-sanitario (aseo personal y limpieza doméstica). Esta restricción necesaria afecta a las siguientes zonas urbanas: parte alta de la ciudad (Barrio de las Cuevas) hasta la avenida de Ronda en toda su extensión, Barrio de Santa Bárbara, Cerrico, Carretera de Caniles y calle Santos Médicos. En el momento en que esta circunstancia se solucione, se ajuste el valor legalmente establecido en la red de suministro, y se permita el consumo humano, se comunicará de inmediato a la población a través de la web y las redes sociales municipales”.

Los técnicos municipales conocieron que se había detectado un parámetro (carbono orgánico total) por encima de los niveles legalmente establecidos para el consumo humano a través de un aviso del laboratorio en la mañana de ayer viernes, 8 de marzo. Inmediatamente se pusieron en marcha las medidas establecidas. En coordinación con las autoridades se emitió un Bando de Alcaldía informando a la población de que no se podía utilizar agua de la red en una zona determinada de la ciudad ni para beber ni para cocinar, aunque sí para los servicios de higiene personal e higiene doméstica. Así mismo, se cortó el suministro a los depósitos de la Mancoba desde los pozos de la Atalaya y se incrementó el caudal que llega desde las Siete Fuentes a esos depósitos de la Mancoba, para que el resto de la ciudad que no se ha visto afectada por esta deficiencia, no sufriera ningún tipo de restricción.