CCOO-A insta a la Junta que deje el "pim pam pum" con el Gobierno y se preocupe por los trabajadores, educación o las infraestructuras de la Costa

La secretaria general de CCOO de Andalucía, Nuria López, ha pedido al presidente de la Junta, Juanma Moreno, que deje el "pim pam pum" con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y se preocupe por "las necesidades que tienen los trabajadores", eliminar las listas de espera de Sanidad o Dependencia, los problemas de ratio en la Educación, o las infraestructuras, que en el caso de la costa de Granada, con las infraestructuras.

López, que ha participado en una asamblea celebrada en Motril para recabar las problemáticas y reivindicaciones de los trabajadores de la Costa Tropical, ha incidido en la necesidad de trabajar para que lleguen las canalizaciones de Rules o la conexión ferroviaria entre el Puerto de Motril y Granada, "es el más cercano con el Corredor Mediterráneo, situado en una zona de expansión", motivo por el que no entienden que Moreno Bonilla no hable de dichas infraestructuras que "son las necesidades que realmente tienen los andaluces" y si centre su discurso en el presidente del Gobierno.

Al hilo, la dirigente sindical ha lamentado que el Ejecutivo andaluz "se debería ocupar de los problemas reales de los andaluces", y "acabar con la precariedad laboral, con la de los servicios públicos, reforzar las infraestructuras de Andalucía y hablar de los cambios tecnológicos, digitales y medioambientales que necesitamos para dar el salto como comunidad autónoma". Además, ha asegurado que la intención no es enfrentarse a Cataluña ni al País Vasco, queremos competir con nuestras habilidades, características y nuestra identidad, trabajo y derechos".

Por otro lado, ha pedido al Gobierno de España que ponga "cuanto antes" una agenda social y laboral encima de la mesa para "acabar de una vez por todas con la precariedad laboral que sufrimos las personas trabajadoras". En este sentido, ha incidido en la necesidad de seguir subiendo el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) porque "con salarios de miseria y la subida de los precios a consecuencia de la inflación o especulación que están haciendo las empresas, los trabajadores no llegamos ni a mediados de mes", por lo que "hay que subir los salarios".

Ha explicado que, pese a que la reforma laboral ha permitido avanzar en estabilidad laboral, aún "quedan muchas cosas pendientes" y ha puesto de ejemplo el acabar con "la mochila implacable" del contrato a tiempo parcial o los contratos fijos discontinuos. En la misma línea, ha indicado que quieren seguir hablando de cómo avanza el mercado laboral, pero también de cómo se necesitan más servicios públicos, ya que "después de la pandemia están muy deteriorados", o de la vivienda, "un problema que sufrimos las personas trabajadoras es que con los bajos salarios prácticamente lo embargamos para pagar el alquiler o la hipoteca". Además ha asegurado que en Andalucía hay una dificultad añadida al no contar con "un Gobierno sensible a las reivindicaciones del mundo del trabajo, lo hemos visto en los Presupuestos Generales 2024, donde se hace un agujero a los servicios públicos, sanidad, educación o dependencia, al final estamos hablando de crear infraestructuras sociales que permiten que los trabajadores y trabajadoras y que nuestras familias tengan mejores derechos porque no tenemos ni dinero ni recursos para pagar lo privado".

Por su parte, el secretario general de CCOO de Granada, Daniel Mesa, ha explicado que la asamblea convocada responde a la necesidad de situar las prioridades de Comisiones Obreras y de los trabajadores en la comarca de la Costa granadina, que pasan por "luchar por nuestras infraestructuras: el tren entre Motril y Granada, las canalizaciones de Rules, pero también el hospital de Santa Ana (Motril) que hay que situarlo como centro de referencia, los centros de Salud de la comarca que no se pueden seguir vaciando, o los colegios y escuelas infantiles".

Mesa ha indicado que van a situar un diseño estratégico para defender a los trabajadores que "pase por salir de la precariedad latente en la que está sometida la Costa de Granada. No podemos avanzar con los salarios o la temporalidad arraigada como mochila".

Para ello, ha incidido en la necesidad de apoyar también al sector de la industria y no dejarlo todo al turismo, "hay que diversificar, no se puede maltratar a empresas industriales que tenemos en la zona, como Torraspapel, que llevan un año viviendo en la incertidumbre 300 familias, en Granada a nivel provincial, tenemos que situar el eje de la costa granadina como una prioridad el desarrollo industrial, y los trabajadores vamos a ser protagonistas de ese cambio".