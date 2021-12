Ciudadanos critica el abandono institucional del PSOE con la provincia de Granada

La diputada de Ciudadanos en el Parlamento andaluz y responsable provincial de Acción Institucional, Concha Insúa, ha denunciado el "abandono que ha sufrido" la provincia de Granada durante años por parte del PSOE y que se materializan una vez más al ver cómo "en los Presupuestos Generales del Estado no aparece la provincia como una prioridad".

Insúa ha señalado que "el partido socialista nos está vendiendo que está con Granada y lo cierto es que no aparece ni un solo euro para Granada, para unas canalizaciones de Rules que llevan 20 años paralizadas" y que "no hay ninguna posibilidad de que se lleven a cabo si no están debidamente registradas en unos Presupuestos Generales".

La parlamentaria de la formación naranja ha tachado de "vergonzoso" que después de 20 años la provincia y la Costa "estén reivindicando exactamente las mismas cosas", y añadía "¿qué ha el PSOE y el PP durante décadas en el Gobierno central por nuestra tierra? Nada".

Acompañando a Insúa, el teniente de alcalde de Turismo y Desarrollo Litoral de Motril y portavoz de Cs en el Consistorio, José Lemos, ha explicado que no podían faltar a reivindicar junto a sus compañeros en un día histórico para la Costa, a la vez que ha recordado que la provincia de Granada "se ha visto olvidada una vez más en el reparto de unos Fondos Europeos de 140.000 millones de euros".

Lemos ha manifestado que son muchas las décadas que se llevan reclamando por la construcción de unas infraestructuras que "nos pongan en la línea de salida de un destino turístico de calidad", pero por el contrario "nos ocultan una inversión de 8 millones de euros para proteger nuestras playas, nos quitan el Corredor Mediterráneo que une las provincias de Málaga y Almería a través de Granada, y las canalizaciones de Rules".

En este sentido, ha reseñado que "somos una provincia rica en agua, pero la tenemos oculta en una gran piscina y sin posibilidad de que nuestros productores de subtropicals y del campo sean más competitivos en Europa, porque estamos desperdiciando nuestra agua".

Por su parte, la portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Almuñécar y teniente de alcalde, Beatriz González, ha felicitado a todos los manifestantes, y en especial a las distintas plataformas sociales que han hecho posible esta movilización ya que "luchamos por algo que por derecho nos merecemos y por justicia necesitamos. Las canalizaciones de Béznar-Rules, los espigones y la conexión ferroviaria no son un capricho, son una autentica necesidad".

González ha espetado que "la Costa Tropical no se puede quedar atrasada, nos toca a nosotros manifestarnos y no podemos esperar más".

Además, los portavoces de Ciudadanos han coincidido en que el Gobierno tiene que dar la cara y acabar con la desigualdad que sufre la provincia de Granada, "una provincia rica y que no tiene por qué estar siempre a la cola en el desarrollo de España y de Europa".