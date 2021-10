Comienzan las obras del nuevo instituto de Maracena

El alcalde de Maracena, Noel López, ha anunciado hoy el comienzo de la construcción del segundo instituto en el municipio tras más de diez años de espera para el municipio. El edil ha querido resaltar que “sin duda es una enorme alegría poder informar que gracias a la incansable lucha de la comunidad educativa y Ampas junto al Ayuntamiento de Maracena, la Junta de Andalucía empiezan las obras del nuevo instituto. Al hilo dijo que se trata de una infraestructura “tan necesaria y demandada” que está prevista para 2023 y costará más 4 millones de euros.

Actualmente Maracena únicamente cuenta con un IES público y éste se encuentra al límite de su capacidad con más de 1.000 alumnos y alumnas, aunque fue proyectado para 450. Esto obligó a instalar aulas prefabricadas y también propició quejas y protestas de la comunidad educativa.

"Mientras el instituto del Chaparral ya va por la segunda fase, aunque ambos se licitaron a la vez y estaban incluidos en los presupuestos de 2019, aquí se está empezando a mover la tierra. Me pregunto, ¿por qué está pasando esto en Maracena?", ha declarado el alcalde en el anuncio de las obras.

El edil se ha mostrado contento pero no satisfecho, ya que el proyecto no incluye línea de Bachillerato, a pesar de que sí estaba contemplado. "Seguiremos reclamando línea de Bachillerato para que nuestros jóvenes no se tengan que ir a estudiar fuera. Consideramos que se trata de una oferta claramente insuficiente también en cuanto a los módulos no consensuados con las Ampas como prometió en el mes de mayo de 2019 el exdelegado territorial de Educación, Antonio Jesús Castillo".

López ha lamentado que los chicos y chicas de Maracena "se puedan ver obligados" a emigrar a Granada a estudiar Bachillerato y a la oferta privada "si quieren progresar en sus aspiraciones".

En el nuevo centro está previsto que se impartan los ciclos formativos Básico Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios, el Medio de Atención a Personas en Situación de Dependencia, el Básico Alojamiento y Lavandería y el Superior de Integración social.

El centro se construirá junto al CEIP C1 Maestra Teresa Morales de reciente construcción, en una parcela que cuenta con una superficie de 5.947 metros cuadrados.