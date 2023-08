Denunciado en Pinos Puente por poner en riesgo a coches y aviones con un láser verde

La Policía Local de Pinos Puente (Granada), ha propuesto para sanción administrativa grave, que puede conllevar multas de a partir de 30.000 euros, a un vecino de la localidad de Casanueva, de 31 años, tras comprobar que desde hace alrededor de un año apuntaba a coches que circulaban por el entorno y a aviones del cercano aeropuerto Federico García Lorca, con un puntero láser verde, que ha sido intervenido.

En declaraciones a Europa Press, el subinspector jefe de la Policía Local de Pinos Puente, José Manuel Iglesias, ha explicado que con el puntero láser, cuya potencia alcanza varios kilómetros, el denunciado supuestamente se dirigía hacia los conductores, fundamentalmente por la noche, y también hacia los aviones, en tanto desde su terraza llegaba a apuntar al aeródromo de Chauchina, "con el consiguiente riesgo que esto ocasionaba".

No tenía un patrón de actuación sistemático, de tal modo que para este cuerpo de seguridad municipal fue "difícil encontrarlo" si bien en los últimos meses empezó a apuntar también a coches de Policía Local, y hace aproximadamente una semana pudieron localizarlo.

"Una chiquillada de un hombre de 31 años"

En la vivienda, donde vive con sus padres, que colaboraron con la Policía Local, se mostró nervioso, y escondido dentro del garaje, junto con el puntero láser, quedando así en principio solucionado este problema. Hasta donde se sabe, la conducta de este hombre identificado y propuesto para sanción, que no presenta ningún trastorno de tipo psíquico, no ha causado ningún accidente, ha precisado Iglesias. Ha sido "una chiquillada de un hombre de 31 años", que "no tiene gracia" porque habría podido "provocar un accidente", ha agregado el subinspector jefe de la Policía Local, que ya ha enviado el expediente a Subdelegación del Gobierno en Granada, con las competencias para instruir el caso e imponer en su caso la correspondiente sanción por esta conducta, que provocó en los últimos meses "muchas" llamadas del servicio coordinador de Emergencias 112 Andalucía dando traslado de afectados o personas que veían el láser. La normativa advierte acerca del consiguiente peligro de deslumbramiento que supone para la seguridad del tráfico una conducta de este tipo y por ello el autor ha sido propuesto para sanción administrativa grave, sin que hasta el momento haya ninguna medida cautelar contra él más allá de la intervención del puntero.