Día Mundial del Medio Ambiente: la instalación de paneles solares en la provincia generarían seis millones de megavatios/hora

Desde hace más de 40 años e impulsado por Naciones Unidas, cada 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, con el objetivo de concienciar sobre la importancia que tiene el garantizar la protección del planeta y hacer que sus recursos naturales sean lo más duraderos posibles. Por ello, son cada vez más necesarias las campañas para concienciar sobre la necesidad de adaptar los hábitos de vida a las energías renovables.

Cada día son más las personas y los organismos que apuestan por lo renovable, de una forma más especial en la energía solar y eólica, ya que esta permite el autoabastecimiento de la mayoría de las viviendas, e incluso, una posible venta de la energía sobrante a las propias productoras eléctricas.

Es por esto que es cada vez más habitual ver como en las nuevas promociones de viviendas que se realizan tanto en la provincia de Granada, como en Andalucía, vayan incorporando o tengas dispuestas, las instalaciones de paneles solares. Suponen un ahorro considerable de la energía que se consume y, para el consumidor final es un ahorro que podría llegar casi al 30% de la factura energética.

El proceso para pasarse a las energías renovables es sencillo, explica a Granada Hoy Miguel Ángel Hurtado, de la empresa Establecimiento Cebrian climatización por energía solar de Motril, "lo primero es realizar un estudio del consumo de energía", mediante las facturas de luz donde aparece el consumo de luz del año anterior desglosado en meses. Tras esa primera revisión "se calcula el número de paneles necesarios" y se hace un estudio del espacio disponible y de si el tejado está bien orientado al sur, entre otros factores.

Instalación de paneles solares que según un estudio realizado por el portal idealista/energy, podría suponer una generación de cerca de seis millones de megavatios hora de energia solar al año en la provincia de Granada y que supondría una reducción de más de medio millón de toneladas de CO2 en ese mismo periodo si todas las viviendas instalasen paneles solares.

Una instalación que supondría no solo un ahorro económico, si no que sus beneficios serían también muy palpables en el medio ambiente,ya que se dejarían de quemar el equivalente a no realizar 3.253 millones de kilómetros en coche o a ahorrar algo más de 11 millones de horas de vuelo de un avión. El beneficio tendría una equivalecia a plantar también más de 11 millones de árboles en la provincia.

La herramienta, que ha estudiado el tamaño de todos los tejados españoles, su orientación, gradiente y horas de sol recibidas, calcula la capacidad energética de cada inmueble y es capaz de estimar el número paneles que serían necesarios y por tanto calcular cuál será el ahorro que generaría.

Y determina que en Granada se cuenta con 350.762 tejados de los que el 77% son viables para la instalación de placas solares, teniendo una extensión de 2,309 hectáreas de espacio útil para generar energía solar.

La generación de energia solar media de la provincia sería constante durante todo el año aunque no tendría la misma intensidad dependiendo del punto de la provincia donde nos encontremos, aunque la media iría desde los 348 Mwh de enero o los 289 de diciembre , a los picos altos que se darían en los meses de verano como es julio, donde se alcanzaría el punto más alto con 685,37 Mwh.

Un consumo de energia proveniente de fuentes renovables que en el periodo 2007-2019 en Andalucía ha supuesto un incremeno de un 250%, reduciendo en más de 30% el consumo de combustibles fósiles , asimismo según los datos ofrecidos por la Agencia Andaluza de la Energía, en la comunidad autónoma , el 39% de la electicidad producida en el 2019 fue de origen renovable, lo que indica que la dependencia de los combustibles fósiles va descendiendo en la generación eléctrica.

Pero queda mucho por avanzar porque estos recursos de elevadas emisiones de gases de efecto invernadero causantes de cambios en el clima, los cuales debemos importar, todavía suponen más de las tres cuartas partes del consumo total de la comunidad, algo que se acentúa en el sector transporte donde el 94% de su demanda energética se abastece mediante productos petrolíferos.

Otros de los pasos dados viene dado por la Junta de Andalucía que impulsa un nuevo programa de ayudas que está dotado con 8 millones de euros para la realización de actuaciones de mejora de la eficiencia energética en instalaciones de regadíos y explotaciones agropecuarias, mediante la adopción de tecnologías eficientes y el uso de energías renovables con las que disminuir el consumo de energía y las emisiones contaminantes.

Gestionado por la Agencia Andaluza de la Energía, este programa financiará medidas dirigidas a la renovación de las instalaciones existentes, tanto de generadores de calor, como sistemas de climatización, iluminación, bombas u otros equipos consumidores, así como la sustitución de energía convencional en instalaciones térmicas por otras que utilicen energías renovables térmicas.

El objetivo es ayudar a reducir la factura energética y reforzar la competitividad de un sector de vital importancia para la región como es el agropecuario, que representa el 5,9% del PIB andaluz, para el que la energía constituye uno de los principales costes de producción de actividad de las explotaciones agropecuarias, acentuándose, más aún, en las infraestructuras de regadío.