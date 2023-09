La Diputación de Granada, Ecovidrio y el Ayuntamiento de Baza facilitan el reciclado de vidrio en la Feria

La entidad sin ánimo de lucro encargada de la gestión del reciclado de los residuos de envases de vidrio, Ecovidrio, en colaboración con la Diputación de Granada y el Ayuntamiento de Baza, están desarrollando una campaña para fomentar el reciclado de los envases de vidrio durante la feria de esta localidad del Norte de la provincia.

La campaña, que necesita contar con la participación activa de todas las casetas y establecimientos hosteleros, se inició con una acción formativa dirigida a los caseteros en los días previos a las fiestas. A todos los que se unieron a esta iniciativa se les entregó de forma gratuita un cubo (30 en total) con ruedas de 120 litros para facilitar la labor de reciclado y recogida de los envases de vidrio.

Además, durante toda la Feria se realizará una operativa de recogida puerta a puesta de envases de vidrio en las casetas, todos los días de 7:00 a 9:00 horas. Incluso, para hacer más fácil esta tarea, se han instalado cinco contenedores especiales, dos de ellos tematizados y vinilados con motivos de la feria en diferentes puntos del recinto ferial.

El concejal responsable del Mantenimiento municipal, Rafael Azor, ha acogido con agrado esta campaña, que considera que puede ser muy beneficiosa tanto por lo que representa de cara al reciclado como de cara a la limpieza del recinto ferial e incluso al ahorro que esta forma de proceder pueda aportar al Ayuntamiento.

Y es que el vidrio reciclado no cuenta como materia orgánica por cuya retirada hay que pagar. “Precisamente por estos beneficios es por lo que nos dirigimos a los caseteros para que utilizan bien los contenedores de que disponen y no depositen en ellos otro tipo de materiales y residuos; si el vidrio lleva algún residuo orgánico no se podrá reciclar y habrá que pagar incluso por su retirada”, ha recordado Azor.

El vidrio que se deposita en los contenedores se recicla al 100% y se utiliza para la fabricación de nuevos envases, de forma indefinida y sin perder las propiedades originales. Según los últimos datos disponibles de 2022, los bastetanos reciclaron un total de 166.349 kilos de envases de vidrio. Esto supone que cada ciudadano recicló una media de 8,2 kilos de vidrio por habitante (unos 25 envases). En cuanto al ratio de contenerización, la ciudad dispone de un total de 77 contenedores instalados, por lo que hay un contenedor por cada 115 habitantes.