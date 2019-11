La Diputación de Granada advierte de posibles afectaciones en los acuíferos de Baza y Caniles

El presidente de la Diputación de Granada, José Entrena, advirtió de que el abastecimiento de agua potable en el Norte de la provincia se puede ver afectado por el proyecto de construcción de pozos de emergencia en la cabecera del río Almanzora que pretende acometer la Junta de Andalucía.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Baza, Miguel Román, trasladó a Entrena "la alarma social y el temor existente" en los vecinos de Baza y Caniles por la posible afectación en sus acuíferos. La Junta tiene previsto hacer pozos en el municipio almeriense de Alcóntar, en el acuífero de la Sierra de Los Filabres, cercano al de Caniles.

El presidente de la Diputación pidió a la Junta que actúe con transparencia y garantice que no hay afección a los acuíferos de Granada. "No podemos generar enfrentamientos entre provincias, por lo que le pido a la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible una actuación transparente y que explique con documentación a todos los afectados qué es lo que se quiere hacer", explicó el dirigente socialista.

Entrena, además, exigió a la Junta de Andalucía que se “aclare si el proyecto que se quiere ejecutar tiene como objetivo garantizar el abastecimiento en determinados municipios de Almería o si están destinados al regadío almeriense, porque a mí lo que me han trasladado es que no existen cortes de agua ni problemas de abastecimiento en ninguna de estas poblaciones y, eso, como presidente de la Diputación, me genera mucha inquietud”, afirmó José Entrena.