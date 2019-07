Ecologistas en Acción critica la "inutilidad" de reponer arena en las playas

Ecologistas en Acción ha criticado, en una nota de prensa, la "inutilidad" de reponer arena en las playas granadinas y "el movimiento que se está gestando en Motril para culpabilizar a la Dirección de Costas de todos los males" que sufre el litoral, ya que, en palabras de esta organización, "carece de sentido".

"La Dirección General de Costas está cumpliendo con su obligación como administración pública", indica Ecologistas, que también señala que "si hay ponientes fuertes y se lleva al arena, la culpa no es de Costas, a pesar de que esa administración repone puntualmente y todos los años las playas". Esta actuación se acomete, según la organización "a pesar de ser conscientes de que no sirve para nada, motivo por el que no paramos de denunciarlos".

"Que el mar se esté comiendo la costa y que, según las previsiones más optimistas, se adentrará tierra adentro decenas de metros en los próximos años, no es culpa de Costas", continúa la nota, que achaca parte de los problemas de la Costa a la presa de Rules. "Impide la llegada de sedimentos al mar y no hay arena para la reposición natural de las playas. Esta presa que lleva años terminada sin aportar nada positivo para la costa, demuestra que no era necesaria, salvo para las previsiones -fallidas por ahora- de regar los plásticos de Almería", asegura la nota.

"Que todos los esfuerzos, a la vista de la inutilidad de echar arena año tras año en las playas, se centren en la construcción de espigones, demuestra una vez más la cortedad de miras de nuestros gobernantes, ya que está demostrado que la arena que sujetan unos espigones se detrae de otro lugar no muy lejano, por lo que se trataría de lo llamado vulgarmente desnudar un santo para vestir a otro", concluye.