Entidades empresariales piden que dejen la “tomadura de pelo” de Rules y construyan las canalizaciones

Los empresarios de la Costa Tropical están hartos de que las conducciones de la presa de Rules sigan sin ser reales después de llevar algo más de 16 años esperando a que se materialice una obra necesaria para revitalizar la economía del litoral granadino.

Durante un encuentro mantenido con un grupo de parlamentarios y senadores socialistas, representantes de la Asociación de Empresarios de la Costa Tropical (AECOST) han solicitado la implicación de las administraciones públicas para materializar lo antes posible las principales infraestructuras de la costa, así como para marcar objetivos en los proyectos de las canalizaciones de Rules.

“Realidades y compromisos firmes para que las conducciones de Rules se conviertan en una realidad ya porque 16 años de espera es inaceptable”, ha señalado el presidente de AECOST, Jerónimo Salcedo, quien ha calificado como “tomadura de pelo para la Costa Tropical” el tema de las conducciones y ha anunciado que no mantendrán más reuniones con quienes no puedan asumir una responsabilidad y adquirir compromisos firmes y estables por las conducciones.

En este sentido, Salcedo ha indicado que se trata de una obra vital para la economía de la Comarca, en la que se supera el 20% de paro y donde la agricultura es uno de los mayores motores económicos.

“No se concibe, y sería incomprensible, tener en España una autovía sin accesos. Pues la situación de Rules es la misma, una presa sin canalizaciones no sirve para nada y nuestros agricultores no tienen las armas necesarias para competir en un sector tan complicado”, ha concluido el presidente de AECOST, Jerónimo Salcedo.

Por su parte, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PSOE por Granada, Elvira Ramón, ha reafirmado su compromiso con el impulso a los proyectos pendientes en la Costa Tropical y ha adelantado que realizará un seguimiento exhaustivo para que se cumplan los plazos de las canalizaciones del sistema Béznar-Rules.

La parlamentaria ha asegurado que el Gobierno central está ultimando la resolución de las alegaciones presentadas para iniciar de manera inminente la tramitación ambiental.

Una vez superado este trámite, el objetivo es que a la mayor brevedad posible comience el procedimiento para la redacción de los proyectos ejecutivos y que esas conducciones sean una realidad, toda vez que se trata de una infraestructura “tan necesaria y tan demandada para el regadío y para algunos municipios con carencias en el abastecimiento de agua potable”, ha explicado Elvira Ramón.

El presidente de la Cámara de Comercio y miembro del comité ejecutivo de AECOST, Ángel Gijón, ha recordado que hay tres infraestructuras claves para el desarrollo de la costa: las conducciones de Rules, las infraestructuras de defensa de las playas, “para que la economía no dependa solo de la agricultura, sino que se sume también el turismo”, y, “aunque parezca un tema utópico” el ferrocarril con el eje Puerto-Motril-Granada, “fundamental para el desarrollo de toda la provincia”. “Si se comienza ahora puede que se termine dentro de dos décadas, pero si no se empieza no existirá nunca”, ha concluido Gijón.

Por su parte, la eurodiputada Clara Aguilera ha defendido el potencial de la agroindustria de la comarca y ha reivindicado los beneficios del modelo agrícola de invernadero, por los avances que supone y el respeto a la sostenibilidad medioambiental.

La secretaria general del PSOE de Motril, Flor Almón, ha mostrado su agradecimiento a los representantes del tejido empresarial y agrícola de la zona y ha valorado que encuentros como este contribuyen a atender las necesidades urgentes y empezar a preparar una hoja de ruta y una agenda de trabajo para ofrecer respuestas.

Tras la reunión, en la que han estado presentes, además de representantes del sector agrícola, regantes y hortofrutícola, los senadores Sandra García y Alejandro Zubeldia, los parlamentarios Elvira Ramón y José Antonio Montilla y la parlamentaria europea Clara Aguilera, se ha acordado que, a la espera de la formación de un nuevo Gobierno Central, se va a establecer una hoja de ruta, donde se sigan incluyendo movilizaciones, para reivindicar la construcción inmediata de la canalizaciones de Rules con su inclusión en los Presupuestos del Estado.

Ya, el pasado mes de marzo, más de un millar de regantes y ciudadanos del municipio se concentraron en Motril para pedir a las diversas administraciones públicas la necesidad urgente de construir en la costa de Granada las canalizaciones de la presa de Rules y donde se instó al Gobierno que se marcase el 1 de abril como fecha límite para sacar información pública sobre el proyecto general básico de la construcción de las canalizaciones.

Además, se solicitó que se encomendase a la empresa Acuamed 5,9 millones de euros que figuraban en los Presupuestos del Estado entre 2017 y 2018 para la redacción de los proyectos, y además, se pidió que la empresa licitase antes de junio, por lo menos seis proyectos de estas conducciones.

La comunidad de regantes del Bajo Guadalfeo agrupa a 46 comunidades con una superficie aproximada de unas 10.000 hectáreas.