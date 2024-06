Guadix (Granada) celebra el taller de Iniciación a la Inteligencia Emocional

La concejalía de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Guadix, representada por Encarni Pérez, a través del Área de Mayores, celebró los días 10, 11 y 17, 18 el taller experimental de Iniciación a la Inteligencia Emocional: “La emoción como respuesta. Una perspectiva humanística”. El taller estuvo impartido por Rafa Martínez, Coaching Personal y Ejecutivo, Experto en Inteligencia Emocional. Escuela Humanista.

Cuatro grupos distintos tuvieron la oportunidad de “darle una vuelta” a las prioridades que presumiblemente tenemos. Desde un enfoque experiencial, los participantes pudieron profundizar en aquellos planteamientos que suceden a diario con ánimo de tomar consciencia de en qué medida están tomando decisiones de forma genuina o condicionada por el entorno.

Tal y como señala el monitor Rafa Martínez “para mí fue una experiencia inolvidable, en la que pude constatar de primera mano, cómo los asistentes van dando forma a la propuesta de forma que cada día fue diferente. Pues son las personas con su participación, sus curiosidades, sus preguntas y sobre todo, con sus respuestas, las que dirigen el Taller hacía un destino u otro. Me siento agradecido con cada uno de los participantes por dedicar(se) un tiempo para replantearse la forma de abordar aquellas situaciones que les ocupan. Fue ilusionante observaros en vuestro proceso. Y como no, quiero agradecer públicamente la confianza y el apoyo de la persona que ha hecho que todo esto sea posible. Encarni Pérez, que no ha cejado en su empeño para traer este programa a Guadix, a través del área de Servicios Sociales. Gracias Encarni, por tu intención y empuje. Y gracias al Ayuntamiento de Guadix por su labor organizativa”.