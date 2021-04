La Guardia Civil de Granada desarticula un punto de venta de droga al menudeo en Alfacar

La Guardia Civil, en el marzo de la operación Green Skur, ha detenido a un individuo de 52 años de edad, sin antecedentes policiales, como presunto autor de un delito contra la salud pública por cultivo y tráfico de droga, y de un delito leve de defraudación de electricidad.

El detenido regentaba un punto de venta de droga al menudeo en Alfacar, un “supermercado” de la droga por la variedad de sustancias estupefacientes que ofrecía a sus clientes; y ocultaba en su vivienda un centro de producción de marihuana y un laboratorio de corte de cocaína.

En esta operación la Guardia Civil se ha incautado de 378 plantas de cannabis sativa, 63 gramos de cocaína en roca, 940 gramos de sustancia de corte, 49 dosis de cocaína, 10 dosis de hachís, 7 dosis de marihuana, 13 gramos de metanfetaminas y 132 comprimidos de Trankimazin; y además una pistola de aire comprimido de calibre 4,5 mm., una báscula de precisión y 3.000 euros en efectivo procedentes de la venta de la droga.

En esta operación han estado trabajando varias semanas los agentes de la Guardia Civil de Alfacar y del Área de Investigación de la Guardia Civil de Maracena. Los investigadores estuvieron vigilando de manera discreta el domicilio del detenido al sospechar que pudiera dedicarse al cultivo de droga y descubrieron que además de cultivar cannabis sativa, también se dedicaba a la venta de droga al menudeo. La Guardia Civil observó a conocidos drogadictos llegar a la vivienda del ahora detenido, tocar en la ventana de uno de los dormitorios que da a la calle, comprar sus dosis y marcharse rápidamente.

Al concluir la fase de investigación, la Guardia Civil desplegó un dispositivo en torno a la vivienda del sospechoso y registró su domicilio. Los agentes llegaron hasta el dormitorio que da a la calle y allí encontraron la droga, el arma y el dinero intervenidos. En el patio, inmediatamente después, encontraron dos habitaciones fabricadas ex profeso por el detenido para el cultivo de cannabis sativa y dentro 378 plantas de cannabis sativa en avanzado estado de floración.

Con la ayuda de los técnicos de Endesa que cooperaron con la Guardia Civil, los agentes localizaron el enganche ilegal que suministraba la electricidad a los aparatos eléctricos que hacen posible cultivar cannabis dentro de un domicilio.

La operación, no obstante, no se da por concluida y no se descartan más detenciones.