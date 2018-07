Inversión de 23 millones para impulsar la provincia

El pleno de la Diputación ha dado vía libre a una inversión de más de 23,3 millones en los municipios de la provincia con la aprobación definitiva de los Planes Provinciales de Obras y Servicios para el bienio 2018/2019. Esta inyección, que supone actividad económica y empleo local, está financiada por la Diputación, que aporta, 14 millones de euros, y los ayuntamientos, que aportan 9 millones.

La corporación también acordó ayer anticipar a entidades locales autónomas y ayuntamientos de la provincia de menos de 20.000 habitantes los pagos de la ayuda a domicilio para que los trabajadores cobren lo antes posible y no sufran las consecuencias de posibles retrasos.

La institución también adelantará dinero de la ayuda a la dependencia a pequeños municipios

Además, el pleno de la Diputación aprobó el Plan de Inclusión Activa Progresa, jóvenes apoyando a jóvenes, para 2018-2020, con un presupuesto de 1.174.595 euros. Este proyecto, que impulsa la delegación de Empleo y Desarrollo Sostenible, en colaboración con él área de Bienestar Social, ha sido premiado por la Fundación para el Desarrollo de los Pueblos de Andalucía y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias como ejemplo de buenas prácticas.

En las dos ediciones anteriores se han beneficiado del Plan Progresa 316 estudiantes universitarios de titulaciones afines, que han participado en un proceso de cualificación como monitores de atención socioeducativa de menores y jóvenes en riesgo de exclusión. Más de 50 tutores profesionales del área de Bienestar Social han realizado un seguimiento de las actuaciones de apoyo a unos 400 menores.

En el mismo día, el PP anunció su intención de impugnar la convocatoria del pleno de la Diputación del mes de julio al impedir José Entrena que se incluya la petición del cese de Pedro Fernández por la sentencia del caso Nevada

"José Entrena no quiere que se hable del caso Nevada y tiene miedo de poder debatir algún asunto relacionado con esta cuestión", dijo el portavoz del PP en la Diputación, José Robles. Por otra parte, aseguró que "no vamos a permitir que Entrena sea respetuoso con el reglamento cuando le convenga y no respete, en este caso, el artículo 25 del mismo que establece que un asunto que quede sobre la mesa en un pleno ordinario se debatirá en el pleno siguiente", apostilló el representante público.