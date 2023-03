Jorge Sánchez Hidalgo, alcalde de Algarinejo: “somos uno de los municipios donde menos impuestos pagan los ciudadanos”

–¿Cuál diría que es el mayor logro de esta gestión municipal?

–El mayor logro de esta legislatura ha sido, sin duda, enfrentarnos a una desconocida pandemia como era el covid, combatirla y a la vez, continuar prestando los servicios básicos municipales. Para ello he contado con la colaboración, apoyo y compromiso tanto de mi equipo de Gobierno, como de los trabajadores municipales y de la agrupación local de Protección Civil. Aparte de esta pandemia que hemos vivido todos, destacar que Algarinejo como muchos otros municipios tiene un problema como es el de la despoblación. Este problema tiene una difícil solución y solo será posible con el apoyo de todas las administraciones: la provincial, la autonómica, la estatal y la europea. El mundo rural se despuebla y si esto continúa desaparecerán muchos municipios, muchas tradiciones, culturas y algo muy importante, ¿Quién se va a dedicar entonces a producir alimentos? A pesar de lo mucho que se habla sobre esto, hay aún mucho por hacer.

–¿Qué se está haciendo desde su administración para combatir este problema tan serio?

–Desde los Ayuntamientos, y en el mío en concreto, hacemos lo que está en nuestras manos: mantener los servicios (colegios, sanidad, equipamientos deportivos, actividades culturales, redes de saneamiento y abastecimiento de agua potable, alumbrado público, recogida de basura, limpieza de calles, etc. ), tener una baja carga fiscal donde no haya altos impuestos, ayuda a la dependencia. Pero con esto no es suficiente, necesitamos oportunidades para nuestros jóvenes y para ello necesitamos el apoyo de las demás administraciones. A pesar de todo ello, durante esta legislatura, hemos podido contener la pérdida de población tan acuciada que veníamos padeciendo en décadas anteriores.

–Después de tantos proyectos realizados, ¿con cuál se quedaría como el estandarte de su Gobierno?

–Quizás el proyecto estandarte de esta legislatura ha sido la nueva captación de aguas para la zona Palancar-Saucedilla. En esta zona rural, que dispone, como todas las viviendas del entorno rural, de agua potable, llevábamos un tiempo con problemas para poder garantizar este suministro debido a la caída del caudal del sondeo donde se venía suministrando, así como la pérdida de calidad de esa agua para poder utilizarla para consumo humano. Por ello, nos propusimos llevar a cabo un ambicioso proyecto de una nueva captación, que en un futuro podría utilizarse para el propio núcleo urbano de Algarinejo en el caso de que fuera necesaria, dándose solución al problema que actualmente teníamos en esta zona donde residen en torno a 300 vecinos. Este proyecto se puso en marcha, hace aproximadamente un año, y desde entonces no hemos tenido ningún problema de falta de suministro de un bien tan preciado y necesario como es el agua potable.

–¿Qué otros proyectos se han realizado a lo largo de esta legislatura?

–Se han llevado a cabo muchos otros proyectos durante esta difícil legislatura: ampliación del Parque Infantil de la Calle Real, instalación de césped artificial en la pista polideportiva anexa al pabellón de Deportes de Algarinejo, mejoras de las pistas polideportivas de los colegios de Algarinejo y Fuentes de Cesna, mejora de la pista deportiva de Fuentes de Cesna que estamos terminando en estas semanas, mejora de numerosos caminos rurales en todo el municipio, mejora y embellecimiento de varias calles en La Viña, ampliación del Centro Guadalinfo, mejora en las instalaciones de la Piscina Municipal, adquisición de un nuevo camión de recogida de residuos urbanos, adquisición de nueva barredora, renovación de vehículos de servicios municipales y protección civil, renovación de redes de saneamiento y abastecimiento en varias calles del municipio, mejora del hogar del Pensionista de Fuentes de Cesna, creación de Sala Joven en Algarinejo, ampliación importante de nuevos libros en la Biblioteca Municipal. Hemos creado tres nuevas plazas de Policía Local por jubilación de las existentes. Como verás hemos aprovechado el tiempo y trabajado duro durante esta legislatura a pesar de los inconvenientes sobrevenidos.

–¿Qué diferencias ve entre su gobierno y el anterior?

–Desde que llegué a la Alcaldía en 2013, hace casi 10 años, siempre he defendido que es importante realizar una buena gestión económica, tener un Ayuntamiento saneado y con una baja presión fiscal para los ciudadanos. De hecho, somos uno de los municipios en los que menos impuestos pagan sus ciudadanos. Para ello es fundamental hacer un buen control del gasto y ser eficientes. Nunca gastar más de lo que se tiene, ya que eso tendrá consecuencias a futuras generaciones y también a futuras corporaciones. Un Ayuntamiento con muchas deudas no tendrá más remedio que recortar servicios o subir impuestos, y eso es lo que hemos evitado durante todos estos años, a pesar de que tuvimos que enfrentarnos a una gran deuda que dejó el anterior gobierno (2007-2011). Una deuda que aún estamos pagando, y que ha conllevado a que se hayan realizado menos inversiones, ya que parte del dinero ha tenido que ser destinado al pago de deuda. Otra de las virtudes de nuestro gobierno ha sido cumplir siempre lo que se dice, llevar a cabo casi la totalidad del programa electoral. Cuando se adquiere compromiso con los vecinos hay que materializarlo y no dejarlo en palabras y promesas que con el tiempo se van desvaneciendo.

–¿Cuál es el proyecto más importante que se va a realizar durante este nuevo año 2023?

–Esta corporación y equipo de Gobierno que tengo el honor de presidir, a pesar de haber tenido que pasar y combatir una pandemia que ha frenado la gestión municipal por unos años, ha conseguido llevar a cabo la mayor parte del programa electoral con el que nos presentamos a las elecciones de 2019. Hemos trabajado desde el primer día después de las elecciones y así durante toda la legislatura, así que hemos llegado al final de la legislatura con “los deberes realizados” y cumpliendo el compromiso que dimos a nuestros vecinos. A pesar de ello, uno de los proyectos que me gustaría destacar y que se llevará a cabo en este año 2023, es la mejora de la entrada en el anejo de La Viña. Esta pedanía ha tenido durante años un acceso estrecho y mejorable que debido a la negativa de los anteriores propietarios de los terrenos no se había podido realizar. Gracias a las gestiones que hemos llevado a cabo, este acceso será mejorado durante este año con un ensanche de la Calle principal, acerados y mejora de su iluminación.

–Con las elecciones a la vuelta de la esquina, ¿qué mensaje le mandaría a los habitantes de Algarinejo?

–Que nos ponemos nuevamente a su disposición junto a mi equipo de Gobierno, si nos siguen dando su confianza, para seguir realizando una política responsable, una política de gestión donde los hechos prevalezcan ante tantas palabras y promesas que otros daban e incumplían, y que estoy convencido seguirán haciendo de cara a la próxima campaña electoral. Tenemos algo a nuestro favor y es la experiencia de los años que llevamos gobernando y la palabra dada, que posteriormente se ha llevado a cabo. Entiendo que en política es muy importante no mentir a los vecinos con falsas promesas, y si hay algo que no se pueda realizar, deben de saberlo, explicarles para que puedan entenderlo. No es bueno decir a todo que sí, porque siempre hay limitaciones y cosas que no pueden hacerse. Quiero continuar gobernando desde la honradez y la humildad como así lo he venido haciendo durante estos años. Atendiendo a las necesidades de mis vecinos, intentando solucionar sus problemas y teniendo especial atención a los más vulnerables y más necesitados. Entre ellos nuestros mayores, que ahora necesitan de nuestra ayuda para que puedan tener una buena calidad de vida después de todo su esfuerzo y sacrificio durante sus anteriores etapas en la vida. Y a todo ello me voy a dedicar: a mejorar la calidad de vida de mis vecinos y a continuar manteniendo todos los servicios que el municipio dispone, que son muchos.

–¿Cuál piensa que es la mejor forma de seguir potenciando al municipio en Granada?

–Algarinejo es un municipio de interior, un pueblo rural que vive de la agricultura y concretamente del olivar. Para potenciar el municipio es primordial tener unas buenas vías de comunicación, unas carreteras dignas que faciliten el acceso al municipio y en base a ello no vamos a escatimar esfuerzos en continuar demandando a la administración provincial y autonómica que mejore nuestras vías de comunicación, nuestras carreteras. Algarinejo es un municipio donde la fibra óptica lleva implantada varios años, tanto en el núcleo como en los anejos de Fuentes de Cesna y La Viña. Por ello hay que continuar potenciando el teletrabajo, para evitar que la gente tenga que ir fuera a trabajar y con el tiempo tenga que abandonar el municipio. Tenemos que aprovechar nuestros recursos y ponerlos en valor. Por ejemplo, potenciando y fomentando el oleoturismo, aprovechar los paisajes que disponemos con esas montañas sembradas de olivos, nuestro afamado y de calidad excelente Aceite de Oliva Virgen Extra. Utilizar estos recursos para dar a la agricultura un valor añadido, una diversificación, uniendo olivo-cultura y turismo; algo que ya se viene haciendo en otras comarcas y está funcionando muy bien.

–¿Cuál es la oferta que ofrece Algarinejo a sus visitantes?

–Aparte del oleoturismo, como antes he mencionado, que se está implantando ya en el municipio con visitas a parcelas, catas de aceite y visitas a fábricas y cooperativas para dar a conocer cómo se producen nuestros AOVEs, Algarinejo tiene muchos recursos para dar a conocer. Tiene una serie de rutas paisajísticas que vertebran todo el municipio y que llevan al visitante a recorrer todos los rincones del municipio, con sus entornos privilegiados donde el agua tiene un gran protagonismo con numerosos manantiales y fuentes que alegrarán y refrescará la visita a todo aquel que desee conocernos. Destacar la Ruta de las Calderas-Molinos. Algarinejo es rico en patrimonio monumental destacando su imponente Iglesia Neoclásica del Siglo XVIII Santa María la Mayor, una pequeña catedral ubicada en el centro del municipio. Así como la ermita del Santo Cristo, que estamos colaborando en su conservación y mantenimiento ya que es un templo muy admirado y venerado por los vecinos. Allí se encuentra la también muy venerada imagen de San Isidro, destacando la Romería que en su honor celebramos en torno al día 15 de Mayo. Algarinejo cuenta también con una ruta urbana que lleva al visitante a recorrer sus puntos más destacados pasando por el barrio Andalusí hasta llegar a importantes casas señoriales ubicadas en la zona más moderna del pueblo, en torno a la Plaza de España. Pero es que nuestros anejos de La Viña y Fuentes de Cesna son ricos también en paisajes, en tradiciones, en fiestas populares donde la amabilidad de sus gentes hará sentirse cómodo a todo aquel que nos visite. Quiero destacar un recurso y proyecto en el que llevamos trabajando varios años y que estoy convencido va a ser un gran revulsivo para el turismo, la cultura y el desarrollo económico de nuestro municipio y también de la comarca: EL YACIMIENTO DE VILLAVIEJA, en Fuentes de Cesna.

–Coméntenos acerca de este nuevo proyecto

–Villavieja es un poblado del Calcolítico, con 5.000 años de antigüedad, donde destaca su imponente muralla de 300 m de longitud y una altura conservada de unos 3 metros de alto por 1,5-2m de ancho. Los profesores de la Universidad de Granada que están trabajando en este yacimiento dicen que es algo único en toda Europa, debido al nivel de conservación que tiene esta muralla. Durante esta legislatura hemos realizado un sendero para poner en valor el yacimiento y estamos trabajando en excavar dicha muralla para que salga a la luz todo su esplendor y magnitud. Hasta ahora llevamos descubierta tan sólo un 10 % de la muralla y ya se percibe su monumentalidad y grandeza. Este yacimiento está ubicado en una gran meseta en torno al Río Genil, bordeada por unos grandes acantilados con vistas al Pantano de Iznájar donde puede observarse unas de las puestas de sol más bonitas de todo el Poniente Granadino. Junto a este Yacimiento también ofrecemos al visitante que recorra una serie de rutas turísticas que hemos creado y puesto en valor entorno al pueblo viejo de Fuentes de Cesna, un poblado que tuvo que ser abandonado en los años 60 debido a unos desprendimientos provocados por las abundantes lluvias caídas en esa época. Es de destacar los paisajes y el interés etnológico de este entorno que estoy convencido también sorprenderá y agradará al visitante.

–¿Alguna otra cuestión que quiera destacar?

–Pues quisiera destacar que a pesar de todo lo que hemos hecho, aún queda mucho por hacer. Pero tengo ilusión, ganas y motivación para continuar trabajando por mejorar mi pueblo, el pueblo que lleva dándose su confianza durante 10 años y con el cual estoy en deuda por todo lo que me ha dado. Me dejaré la piel para seguir dándolo todo defendiendo siempre sus intereses y los de sus ciudadanos.