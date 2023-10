La empresa cárnica de Granada afectada por el brote de listeria ya tenía antecedentes

La Junta cerró en 2021 y también por localizar listeria en sus productos la empresa cárnica de Granada por la que ha activado una alerta sanitaria nacional, una medida que no trascendió y que según Facua ha aumentado el riesgo de contagio.

Facua Andalucía ha acusado a la Junta de ocultar que en 2021 ya detectó listeria en las instalaciones de Industrias Cárnicas Sierra Nevada, la empresa sobre la que ahora pesa una alerta sanitaria relacionada con algunos de sus productos comercializados al haberse detectado en ellos la bacteria.

Según la federación, la Junta tampoco anunció que en julio había inmovilizado productos por sospechas de contaminación, una "opacidad" que según Facua ha elevado el riesgo de contagio.

La Junta activó esta semana una alerta sanitaria nacional ante la comercialización, en Andalucía y Baleares, de productos cárnicos con listeria que de momento no han provocado afectados.

La federación ha reclamado a la Consejería de Salud y Consumo que dé explicaciones sobre la opacidad con la que ha tratado esta alerta y ha advertido de que la ausencia de casos registrados de listeriosis no supone que no se hayan producido porque cree que han podido acudir a sus centros de salud y que no quede constancia.

En este sentido, la federación ha criticado que casos como el de Magrudis (La Mechá), que causó cuatro muertos, siete abortos y multitud de lesionados en 2019 debido a un brote de listeriosis, no hayan servido para que la Junta apueste por una mayor transparencia.

La Junta anunció esta semana que mantenía una especial vigilancia sobre la empresa porque había ordenado su cierre temporal en julio, pese a lo que la cárnica vendió productos que estaban inmovilizados.

La Consejería de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, a través de la Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, emitió una alerta alimentaria por la presencia de listeria monocytogenes en varios productos cárnicos comercializados. Según indicaba la Consejería en una nota de prensa, como resultado de las actividades de control oficial de los Servicios de Inspección del Distrito Granada-Metropolitano se ha tenido conocimiento de la puesta en el mercado de productos inmovilizados cautelarmente. Los productos proceden de la empresa Industrias Cárnicas Sierra Nevada SL, situada en la localidad de Cájar.