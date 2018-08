Medio millar de firmas piden reabrir el botellódromo de Motril

Más de 500 personas han firmado ya en una iniciativa por internet para pedir al Ayuntamiento de Motril la reapertura del 'botellódromo' de las playas de Poniente y Granada, así como de la Alcoholera, al no existir otra alternativa de fiesta en el municipio.

En la petición, difundida por redes sociales y que se puede consultar en change.org, se expone que uno de los principales motivos para pedir la reapertura de esta zona es que muchos jóvenes no tienen otro sitio a dónde acudir, ya que muchas veces no les dejan entrar a los mismos establecimientos o no tienen suficiente poder económico para acceder.

Hace dos semanas el Ayuntamiento de Motril decidió plantarle cara al botellón en la playa con el refuerzo de las medidas necesarias para garantizar que se cumpla la prohibición de beber en la vía pública, tal y como ya se hizo en las inmediaciones de la Alcoholera y de la Piscina Municipal, donde se trasladaba el botellón en invierno.

Un medida con la que la teniente de alcalde responsable de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento, María Ángeles Escámez, dice sentirse satisfecha tras realizar el balance de actuaciones de la Policía Local durante este pasado fin de semana, en el que se establecieron dispositivos especiales con dotaciones fijas en la zona donde se venía produciendo el botellón.

Pero esta iniciativa no ha gustado a todo el mundo tal y como denuncia la agrupación de Podemos Motril, que insiste en que con estas medidas se trata de "criminalizar a los jóvenes sin ofrecer alternativas", dentro de "una ciudad sin espacios de ningún tipo para los jóvenes y con exigua oferta cultural y de ocio". Y es que en la zona de playa los locales son escasos, están masificados, limitan la entrada y ofrecen sus productos a precios inflados, denunció el partido.