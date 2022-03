Mercagranada reanuda su actividad con gran desabastecimiento de productos en la tercera jornada de huelga de transporte

Poco a poco la actividad comercial regresa a Mercagranada, aunque a duras penas por la falta de abastecimiento de productos de primera necesidad, en el tercer día del paro indefinido del transporte por carretera convocado a nivel nacional, y que en la provincia de Granada está siendo respaldado por autónomos y pymes. Una tercera jornada que está marcada por la disolución por parte de la Policía Nacional de varios piquetes en las inmediaciones del complejo logístico a petición de los mismos a primeras horas, pero que conforme ha ido evolucionando la jornada ha vuelto a tener algunas dificultades.

El martes se solicitó tanto a Subdelegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Granada que se desplegase un dispositivo especial, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para "garantizar el acceso al recinto" de aquellos trabajadores que quisieran acceder para prestar un servicio esencial, reseñó el director comercial de Mercagranada, Julián García.

Desde la Subdelegación del Gobierno señalan que desde el primer día hay varios dispositivos repartidos por la provincia de Granada y, en especial en Mercagranada, para asegurar la seguridad de todos los trabajadores. Según la responsable del ramo, Inmaculada López Calahorro, la madrugada del tercer día de huelga "ha discurrido con normalidad", y asegura que quién ha querido acceder a las instalaciones, lo ha hecho. Además, incide en que desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se está facilitando protección y cobertura a aquellos que lo solicitan para poder asegurar la normalidad. Y asegura que, en la provincia de Granada, en líneas generales, no se ha registrado ningún incidente reseñable.

Una tranquilidad que ha durado poco. A media mañana los piquetes informativos regresaban a las inmediaciones de la instalación para intentar disuadir a aquellos transportistas o dueños de pequeños comercios que querían acceder al complejo logístico. Según reseñan desde el sector, el dueño de un supermercado de la zona ha entrado en varias ocasiones para cargar algunos productos sin ningún problema, pero al percatarse los allí concentrados que repetía la operación, se han acercado para disuadirle. Momento de tensión en el que ha tenido que intervenir la Policía Nacional. Aunque aseguran que los minoristas que se han acercado hasta el lugar han podido acceder sin ningún problema.

Dentro de las instalaciones la radiografía poco tiene que ver con la de hace escasamente una semana. Poco a poco algunos de los almacenes de frutas consiguen producto que se suma al que se encargó previamente al inicio del paro indefinido, aunque según reseñan no saben si podrán darle salida. El mayor flujo de clientes se resiste a ir hasta las instalaciones de momento por miedo a los piquetes, y las grandes empresas hortofrutícolas han anunciado la paralización de la actividad por la imposibilidad de darle salida a los productos. El sector del pescado también está prácticamente paralizado, al problema de los altos costes del combustible que les hacía plantearse parar momentáneamente su flota se suma el paro indefinido de transportistas.

Algunos trabajadores del complejo aseguran que, en un día normal se pueden sacar entre dos y tres contenedores de residuos, algo que en este "sucedáneo de vuelta a la normalidad" se ha retirado a duras penas medio depósito.

Bancos de Alimentos y Ucrania

Pero no están impidiendo el paso a todos por igual. Desde el sector aseguran que, pese a que están cansados de que no se atiendan a sus reivindicaciones, y que pertenecen a un sector que ha tenido que estar en todo momento en primera línea de batalla cuando se inició la pandemia por el Covid-19 para asegurar el suministro de, prácticamente todo, y ahora se sienten olvidados, no dejan de ser solidarios. Los vehículos que transportan alimentos para los bancos de alimentos o para ayudar en la crisis de Ucrania pueden acceder a las instalaciones sin ningún problema.

Por el momento se desconoce cómo será la evolución de este paro indefinido que ya está afectando en mayor o menor medida a muchos comercios de la provincia que han dejado de recibir productos, ausencias que empiezan a notarse en las estanterías.