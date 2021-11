Minas de Alquife niega que haya otros propietarios y reivindica su exclusiva titularidad

Minas de Alquife SLU, que actualmente extrae y propiedad de estas minas. La sociedad rechaza y niega por completo esas declaraciones que califica de "falsas y maliciosas". La empresa, que actualmente extrae y exporta miles de toneladas de hierro de la provincia de Granada, ha salido al paso del comunicado remitido hace unos días a los medios de comunicación por un matrimonio de Almería que se atribuye laLa sociedad rechaza y niega por completo esas declaraciones que califica de "falsas y maliciosas".



No es la primera vez que se produce polémica y trasciende este pleito a la esfera pública. A juicio de la empresa explotadora, los reivindicantes "tratan de crear confusión y alarma sobre el proyecto que promueve Minas de Alquife, S.L.U. y que ha supuesto la recuperación de la actividad extractiva en uno de los yacimientos minerales más importantes de Europa, con unos volúmenes de inversión económica y esfuerzo humano y tecnológico que lo ponen al nivel de los principales proyectos mineros andaluces".



La misma sociedad asegura que el matrimonio en cuestión, Manuel Sánchez Ferre y Carmen Redondo Segura "se encuentran en situación legal de concurso de acreedores por impago reiterado de sus deudas, siendo únicamente la administración concursal quien puede asumir su representación, resultando inadmisible que unos abogados a los que ni siquiera se identifica pretendan erigirse en portavoces de los concursados". Por otro lado, "todas las solicitudes, reclamaciones y recursos que dicen haber interpuesto han sido inadmitidos, desestimados o archivados por las autoridades competentes al ser contrarios a derecho", continúa la mercantil en su comunicado.



Sánchez Ferre "no es en modo alguno propietario de los terrenos donde se desarrolla la explotación minera y no ha detentado jamás derecho de aprovechamiento de ningún tipo sobre los recursos mineros existentes en dichos terrenos, cuestiones sobre las que los tribunales ya han tenido ocasión de pronunciarse en varias ocasiones avalando la absoluta legalidad con la que opera Minas de Alquife, S.L.U".