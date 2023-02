El PP se queda con siete representantes en la Diputación de Granada tras el paso a no adscrito de Fernando Pérez

El Grupo Popular en la Diputación de Granada tiene desde este jueves siete representantes, tras tomar conocimiento el Pleno, reunido en sesión ordinaria, del paso a no adscrito del diputado Fernando Pérez por diferencias con el presidente provincial de la formación, Francisco Rodríguez.

Así lo ha explicado Pérez, en declaraciones a Europa Press, que ha detallado que, con la toma de conocimiento de su paso a no adscrito, el único diputado de la corporación provincial que queda en esta situación, se le da cabida con la representación que le corresponde en comisiones u órganos colegiados, modificados conforme a la normativa.

Preguntado por las razones que le han llevado a tomar esta decisión, ha aludido a las "zancadillas" que se le habrían puesto desde la dirección provincial del PP, apuntando directamente a Rodríguez, que, a su parecer, "debería de dimitir". En su opinión, "los líderes naturales de este partido" al final le "darán la razón".

Según ha proseguido Pérez, "se me ha impedido muchas veces llevar iniciativas" en defensa de la Costa Tropical, comarca que representa, y ha puesto como ejemplo que, este jueves, "no podía votar en contra de las conducciones" de la presa de Rules tras "15 años luchando por ellas", incidiendo en la "sorpresa" que ha afirmado que ha causado el posicionamiento del PP en esta iniciativa.

Se ha referido así a dos iniciativas para instar a la Junta de Andalucía a asumir el 20 por ciento de la financiación del desglosado número 9 de las canalizaciones de Rules y para urgir al Gobierno de España a sacar a licitación la redacción de los 9 desglosados pendientes de las conducciones.

Las dos mociones fueron presentadas por el Grupo Socialista y por el diputado no adscrito, respectivamente, y contaron con un amplio respaldo de los grupos provinciales, salvo el PP, que votó en contra tras presentar una enmienda, la cual no ha sido aceptada, abogando porque ese 20% sea asumido entre Junta y Gobierno.

Sobre su futuro político inmediato en Jete, municipio donde conserva el acta de edil del PP, Pérez, que es funcionario de carrera, ha especificado que no sabe aún lo que va a hacer de aquí a las municipales de mayo, si bien le "encantaría seguir trabajando por la Costa Tropical" aunque sea en sus "ratos libres", ha agregado, mostrando también su extrañeza porque desde la dirección provincial de la formación "ni se me ha abierto expediente, ni se me ha pedido el acta, ni nada de nada".