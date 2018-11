El PP lamenta el "naufragio" del proyecto turístico de Almuñécar

La diputada provincial del PP María Merinda Sádaba lamentaba ayer que la "tozudez e incompetencia" del presidente de la Diputación de Granada, el socialista José Entrena, hayan hecho "naufragar" el proyecto del complejo Turismo Tropical de Almuñécar, después de que el propio Entrena se marcara como un "reto personal" el convertir la residencia de mayores en un hotel. Así lo indicó Sádaba en una nota en la que afirma que el PP siempre denunció que el PSOE no tenía un proyecto "claro" para Turismo Tropical, "no sabía lo que quería hacer con la residencia".

En esa línea, aseveró que "no se pueden planificar la reforma de unas instalaciones para construir un hotel cuando, en primer lugar, no es competencia de la Diputación Provincial la gestión de un hotel y, en segundo lugar, cuando la calificación urbanística del suelo no permite que allí se pueda hacer ningún proyecto que no esté destinado a un uso social", explicó.