El PSOE de Guadix exige la renovación y mantenimiento de los parques infantiles

El PSOE de Guadix ha reclamado al grupo de Gobierno del Ayuntamiento la renovación de los elementos de los parques infantiles (columpios, balancines, toboganes, muelles, pirámides, vallas y los suelos de caucho) que están en una situación “lamentable”, que en nada facilitan que los niños y niñas de Guadix y sus anejos puedan disfrutar de ellos.

La portavoz socialista, Belén Porcel, pide que la concejalía de Mantenimiento acometa una intervención “urgente” de conservación y mantenimiento de los mismos. “Muchos de estos espacios públicos infantiles sufren un deterioro severo y carecen de una adecuada conservación”, asegura. Hay parques como el de las Cuatro Veredas, el de la Barriada de Andalucía o el de Santa Clara a los que les faltan elementos que no han sido sustituidos. O donde los pequeños tienen que jugar junto a piezas de caucho levantadas. La gran mayoría de ellos, presentan elementos que pueden suponer un riesgo para los pequeños.

Los socialistas accitanos piden que se lleve a cabo una renovación progresiva del mobiliario de los parques de la ciudad y sus anejos, y que las intervenciones en los mismos se realice de manera que no se "eternicen” en el tiempo, como es el caso de uno ubicado en el Parque Municipal Pedro Antonio de Alarcón, cuyo suelo de caucho comenzó a ser sustituido a finales de febrero y aún no se ha finalizado. De hecho, no hay ninguna cinta de seguridad que impida que se pueda jugar en él. Con el consiguiente peligro.