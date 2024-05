La Plataforma en Defensa de la Vega de Granada saldrá a la calle para manifestarse en contra de las plantas fotovoltaicas

Colectivos ecologistas se manifestarán el próximo 8 de junio para protestar contra un megaproyecto que ocupará 155 hectáreas y afectará a cinco municipios de la Vega de Granada, además de llevar asociado una red de líneas eléctricas de alta tensión que arrasarán más de 14 kilómetros de vega.

Una cita convocada por la recién creada Plataforma en Defensa de la Vega de Granada y su Entorno, constituida por seis organizaciones -Adepa Genil, Agrupación de Voluntariado Ambiental de Santa Fe-Auca, Defendamos la Vega Otra Vez, Ecologistas en Acción Granada, Salvemos la Vega-Vega Educa y Somos Vega- para protestar contra un modelo energético que "destruye recursos e hipoteca a las próximas generaciones".

Desde la Plataforma explican que el trabajo en contra de estos proyectos viene de largo, y por el camino se han presentado alegaciones a los tres proyectos con los que se consiguieron modificar algunos aspectos, aunque fue "insuficiente para el impacto tan brutal que provocará esta instalación en nuestro territorio". Aseguran que pese a tener un deficiente Estudio de Impacto Ambiental, la Junta de Andalucía les concedió las autorizaciones necesarias, motivo por el que presentaron un recurso de alzada en contra de la Autorización Administrativa Previa y, hace unas semanas, la Junta de Andalucía nos ha trasladado la desestimación del mismo, con lo cual se siguen cubriendo fases hacia la ejecución del megaproyecto.

Sobre el estado actual, explican que recientemente la empresa promotora solicitó a la Junta de Andalucía la Declaración de Utilidad Pública de dichos proyectos, lo que lleva asociada la expropiación forzosa de terrenos agrícolas de alto valor, provocando la reacción de los agricultores de la Vega, que ven limitado el cultivo de sus tierras y no desean compensación alguna, y de la ciudadanía que ven peligrar el futuro de la Vega de Granada. Desde entonces se han presentado más de un centenar de alegaciones de organizaciones y afectados.

Desde el movimiento social abogan por que este proyecto no se declare de utilidad pública y porque los ayuntamientos sean valientes y no concedan licencias para que estas grandes empresas desarrollen los megaproyectos que tantos perjuicios van a provocar a la sociedad.

¿A quién afecta este 'megaproyecto'?

La Plataforma en Defensa de la Vega de Granada y su Entorno señala que este megaproyecto afecta de forma directa a dos espacios naturales protegidos: Parque Periurbano de la Dehesa de Santa Fe y ZEC de La Malaha entorno al Arroyo Salado. Aunque los perjudicados no cesan. Para llevar a cabo dicho designio tendrán que expropiar campos agrícolas de alta productividad, formados por olivares, choperas, huertas y suelos de alto valor productivo que dejarán de serlo de por vida, al afectar a los horizontes del suelo; se perderá parte del paisaje de la Vega, así como una fuente de alimento cercana; la merma en la biodiversidad también será evidente.

Además, indican que la energía que se producirá en estas megaplantas de energía renovable no revertirá en los vecinos de la provincia, ya que la energía se exportará. Pero sin embargo, el mayor hándicap, inciden desde la Plataforma, es que "abre la puerta a otros megaproyectos, algunos ya licitados, que van a aprovechar estas líneas de evacuación para crear una autopista eléctrica que cruzará de sur a norte toda la provincia de Granada. Expropiando y destruyendo territorio allá por donde pase".

Igualmente, aseguran que están a favor de las energías renovables, pero no así. "Existen alternativas descentralizadas en las ciudades: tejados públicos y privados, polígonos industriales, aparcamientos...; comunidades energéticas; terrenos ya degradados difíciles de recuperar, como vertederos clausurados, etc. Pensamos, en definitiva, que es necesario un cambio urgente en el modelo energético, donde no prime la especulación y sean los habitantes los que decidan sobre su territorio".

Motivo por el que exigen una moratoria inmediata y de carácter urgente de la ejecución de este tipo de megaproyectos, para llevar a cabo una planificación adecuada donde prime un desarrollo ordenado y sostenible de los recursos y se respeten los suelos de alto valor agrológico, como es el caso de la Vega de Granada.