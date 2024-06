Podemos Granada acusa al gobierno local de Iznalloz de negligencia en seguridad ciudadana

El responsable de Podemos Iznalloz y miembro del concejo provincial de Podemos en la capital granadina, José Rodríguez, acusa al gobierno local de Iznalloz de dejación en funciones.

En las ultimas semanas, José Rodríguez viene señalando en redes sociales el "abandono en materia de seguridad ciudadana y limpieza que viene sufriendo el municipio", según comunica la formación morada en una nota de prensa. Rodríguez denuncia que el alcalde de la localidad, en lugar de dar cobertura y servicio con más dotación de Policía Local, "esté de acuerdo en que un policía de la plantilla de Iznalloz se marche a cubrir servicios a otra localidad".

"Es pura hipocresía. Este Gobierno de PP e IU dijo, según el acuerdo firmado, que su preocupación principal iba a estar centrada en materia de seguridad ciudadana y así lo vendieron a la ciudadanía. Ahora resulta que les sobran Policías Municipales", afirma Rodríguez.

En el último pleno ordinario del pasado jueves 30 de Mayo, la concejala responsable de seguridad ciudadana, María José Ribas (IU), "vino a decir que desde el Ayuntamiento han dado traslado al agente porque ya tienen cuatro policías locales y se lo podían permitir, algo que cualquier persona que resida en la localidad sabe que es una irresponsabilidad". "Estas palabras de la concejala han levantado ampollas en la ciudadanía acatuccitana, que no entiende que sea la misma persona la que participara e hiciera campaña meses antes de las elecciones municipales a través de un movimiento vecinal creado para pedir más seguridad ciudadana, más agentes municipales en concreto, que la que ahora, ya siendo concejala, permite y justifica todo lo contrario", añade el portavoz morado.

"Les recuerdo a los gobernantes de PP y IU en el ayuntamiento de Iznalloz que gracias al acuerdo de PSOE y PODEMOS en la pasada legislatura hoy Iznalloz puede contar con 2 agentes en plantilla de la Policía Municipal y otros dos en prácticas que entraran a formar parte de la plantilla en el mes de julio. Mientras que hasta la fecha el Gobierno contra natura de PP e IU no ha dado ni un paso por mejorar las condiciones de los agentes, que por no tener, no tienen ni vestuarios, ni taquillas, ni duchas, porque los tienen de manera indigna en un cuarto sin nada de eso a la entrada del Ayuntamiento. La ciudadanía pronto se cansará de los incumplimientos de este Gobierno y saldrá a protestar a las calles por ello", concluye el máximo representante de Podemos en la localidad.