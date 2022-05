Recurren ante el TSJA las obras de emergencia para abastecimiento de agua del río Castril

La Plataforma por la Defensa del rio Castril y los ayuntamientos de Castril y Cortes, han recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) la resolución realizada por la Secretaria General de la CHG, que desestimaba la solicitud de nulidad de las obras de Emergencia para la conducción de abastecimiento a Baza y el levantamiento de las tuberías.

Según el escrito al que ha tenido acceso Granada Hoy, presentado ante la CHG, argumentaba que "las obras del trasvase del río Castril se realizaron sin ningún respaldo legal en un claro Fraude de Ley y consecuentemente son ilegales", motivo por el que desde la plataforma y los ayuntamientos solicitan la nulidad de la Emergencia y el levantamiento de la tubería colocada, dando conocimiento al presidente de la CHG, Joaquín Páez, que cualquier actuación que se haga para el abastecimiento de agua a Baza "no se puede basar en terminar unas obras ilegales" y su continuidad puede suponer un "posible delito de prevaricación".

Aseguran que tanto las obras como las expropiaciones realizadas no están amparadas en el Real Decreto de Sequía 1419/2005, por lo que no pueden ser convalidadas por la disposición adicional decimoquinta de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, como mantiene la CHG, por lo que "no tiene ninguna cobertura legal". Así mismo, señalan que la Orden Ministerial declaró dichas actuaciones de emergencia, pese a que en ningún momento fueron publicadas en el BOE.

A pesar de lo anteriormente expuesto, "desde la CHG sostienen que las obras están respaldadas legalmente y son necesarias", por lo que tanto la plataforma como los ayuntamientos han presentado un recurso ante el TSJA para que dictamine la posible ilegalidad, así como el levantamiento de las tuberías, algo que ya hizo el Tribunal Supremo en sentencia firme.

Además, indican no estar en contra de que Baza y comarca tengan agua de buena calidad y lo más económicamente posible, para lo cual dicen que se puede captar desde la desembocadura del rio Castril como viene reflejado en el denominado Proyecto Alternativo, que fue suscrito en el 2006 entre la CHG y los ayuntamientos de Baza, Caniles, Zújar y Freila para el abastecimiento en alta de estas poblaciones.