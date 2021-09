TVE estrena 'Intemperie', el 'western' español de Benito Zambrano rodado en el Geoparque de Granada

La 1 de Televisión Española acaba de estrenar en su programación y ha incorporado a RTVEPlay Intemperie (2019), una película de Benito Zambrano rodada en Galera, Orce, Huéscar y la Puebla de Don Fadrique, escenarios del Geoparque de Granada. El director sorprendió en su cuarto largometraje con una cinta que cabalga entre el western, los viajes iniciáticos y el lado más oscuro del alma humana.

Intemperie es una historia de cortijos y campo, de tierras agrietadas, sequía y crueldad. Adaptación a la gran pantalla de la novela hómonima de Jesús Carrasco, esta película, ambientada en la España de los años 40, no es un relato más de nuestro cine sobre la postguerra. Ni su mirada, ni su estética, ni sus personajes siguen las líneas marcadas desde hace años por la filmografía española.

En esta película hay una verdad sobre la realidad de miserias económicas; historias de criados casi en estado de esclavitud y el caciquismo que se vivió en Andalucía después del 36. Miseria de clase y sobre todo abusos de poder y hasta pederastia que Zambrano muestra sin sentimentalismos, con crudeza y haciendo un ejercicio de cine muy poderoso. "Es un thriller que nos habla de una España que prácticamente no hemos visto en el cine", cuenta Pedro Gordon, productor de la película.

Intemperie nos sitúa en lo más profundo del sur de una comarca rural arrasada por la miseria, un niño (Jaime López) escapa de un capataz (Luis Callejo) que encarna la maldad absoluta. El crío encontrará a un pastor-sabio y al margen de la sociedad (Luis Tosar)- que le ayudará en su huida por un paisaje sediento donde se mastica la violencia.

“Yo procedo del mundo rural, he trabajado en el campo de niño y me atrae el tema de las miserias humanas que se desarrollan con la pobreza. Sin desvelarte mucho, te diré que me interesa de alguna forma la denuncia que tiene que ver con los abusos de poder y entre las personas”, asegura Zambrano que irrumpió con voz intimista en el cine español con la conmovedora Solas (1999), que ganó cinco goyas.