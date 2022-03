Tiempo en Granada | Las lluvias permanecerán hasta última hora del sábado en la provincia

El primer fin de semana de la primavera no será, al menos en Granada, lo que se espera de esta estación. El sábado seguirá con un clima muy similar al registrado el viernes, aunque con la calima en retirada tras su segunda venida el jueves, pero en lo que respecta a las precipitaciones y de acuerdo a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el paraguas será obligatorio para salir a la calle durante todo el día, mientras que el domingo, a priori, se podrá dejar en casa.

Según las previsiones de la Agencia para el sábado, se espera en toda la provincia de Granada probabilidades de lluvia que no bajarán del 90% durante todo el sábado. No será hasta bien entrada la medianoche cuando empiece a caer el porcentaje, que llegará al 0% en las primeras horas de la mañana del domingo. Pese a todo, no se esperan grandes cantidades de agua, pues apenas se alcanzarán los 0.5 mm por metro cuadrado en los distintos puntos de Granada.

En lo que respecta a las temperaturas, y comenzando por el sábado, poca variación se registrará en la provincia, con máximas que rondarán los 20 grados de forma general (Loja, con 12 será la excepción) y mínimas que suben levemente, pero se siguen situando en la decena. En el domingo, las máximas subirán algunos grados, situándose por encima de los 20 en varios puntos, mientras que las mínimas permanecerán estables.