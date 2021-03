Mujeres que "amargan", piropos, 8M y fútbol: el discurso machista de un concejal granadino de Vox

Piropos, "mujeres que amargan" y otras que sí son "de verdad", fútbol, toros y manifestaciones del 8M. Son sólo algunos de los tópicos machistas que en pocos minutos abordó el concejal del municipio granadino de Baza Rafael Azor durante su intervención en un pleno municipal telemático. Sus palabras se han hecho virales en pocos horas y su partido ha llegado a difundir un comunicado desautorizando a su portavoz.

"A todas las mujeres de verdad les gusta que les piropeen los hombres", a no ser que "amarguen", explicaba Azor durante una intervención en pleno para oponerse a las propuestas de igualdad de cara a la celebración del 8M, una reivindicación que no apoya "porque no representa a la mujer real".

A su juicio, "al frente de ese 8M hay mujeres que no son mujeres" y a partir de ahí Azor comenzó a desglosar su particular visión sobre el género femenino en el mundo actual.

Fútbol y toros: "Hay deportes en los que el hombre no tiene el mismo rendimiento que la mujer y no tiene el mismo atractivo, como el toreo, el fútbol o muchos otros. No es que yo esté en contra de que las mujeres tengan equipos de fútbol, pero no es el mismo rendimiento", explicaba el portavoz de Vox en Baza, quien continuaba así su detallada explicación: "A los hechos me consumo. Solo hay que darse cuenta de los fichajes que hacen los equipos profesionales, dígame una que esté en un equipo profesional".

El comunicado de la dirección de Vox explica que estas afirmaciones de Azor (que en la página local del partido aparece junto a una mujer, la diputada por esta provincia Macarena Olona) "no están en consonancia con el ideario político de nuestra formación y no representan nuestro modo de valorar el deporte femenino". Ha iniciado un "proceso interno" por si se hubieran vulnerado los estatutos del partido, en cuyo caso se aplicaría el "régimen sancionador" contra el concejal por expresar sus ideas en estos términos.