Llega la XI edición del Festival Internacional Swing de Monachil con un cargado programa de eventos y actividades

La XI edición del Festival Internacional Swing de Monachil tendrá lugar el próximo 21 de julio, organizada por el Ayuntamiento del municipio y la Diputación de Granada. El evento, que se extenderá hasta el 24 de julio, es el primer festival del género en Andalucía, y para este año ha incluido ocho conciertos, clases de baile, talleres y su característica Vintage Pool Party.

El festival ha sido presentado este martes por la vicepresidenta primera y diputada de Presidencia, Cultura y Memoria Histórica y Democrática en funciones, Fátima Gómez, junto al alcalde de Monachil en funciones, José Morales, la concejala de Cultura en funciones, Mari Carmen Morales, la concejala de Turismo en funciones, Encarna Domínguez, y el organizador del festival, Patricio Caparrós.

La diputada ha señalado que el festival resulta un proyecto singular, nacido de la concertación cultural entre el Ayuntamiento de Monachil y la Diputación de Granada en 2012. Desde entonces, ha añadido que “su expansión en toda la comunidad andaluza ha generado una afición en cada una de las provincias, actuando como un elemento de cohesión cultural en Andalucía”.

Asimismo, Gómez ha comentado que el Festival Swing Monachil le concede la misma importancia al aspecto musical como al baile, lo que asegura un gran éxito “con una singular y atractiva interacción entre el paisaje, los músicos en escena, pantallas gigantes, bailarines de swing y los asistentes vestidos de los años veinte”.

En este sentido, la diputada ha explicado que el proyecto actualmente “destaca por su originalidad e innovación, por el incremento de la calidad técnica y musical en los últimos años, y también por la repercusión económica y turística en el municipio, debido a la afluencia de público extranjero que pernocta en Monachil para vivir el festival”.

Por su parte, Morales ha precisado que este año Swing Monachil llega con una importante novedad, y es que “será la primera vez que se impartan unos talleres dirigidos a los músicos interesados, que estarán a cargo de Julián Sánchez Carballo, un trompetista, compositor, educador y director de big band con una larga trayectoria, considerado por la crítica especializada como uno de los músicos más prolíficos y creativos del jazz en España”.

Actuaciones del festival

Sobre el programa del festival, el alcalde ha explicado que tendrán dos noches de conciertos, todos en el Parque de los Aragones. El festival se inicia el viernes 21 de julio, a las 21:45 horas, con las actuaciones de las bandas Hot Combo, Mike Penny´s Western Swing Club, y The Fever Band.

El sábado 22 a la misma hora se presentarán en concierto Pat Reyford & Symphony Five, The Comet Combo, y The Gold Diggers. El cierre del festival será el domingo 23 de julio, a partir de las 16:00 horas, con la tradicional Vintage Pool Party y la música a cargo de Legatto Swing Band, Dj Toni R&B, y Dj Joan “Blow Up”.

Además, “el festival tendrá también presentaciones de bailes y clases con profesores de un grandísimo nivel y prestigio. Este año tendremos a tres parejas nacionales e internacionales, y durante los tres días habrá formaciones para distintos niveles de dificultad”, ha concluido Morales.