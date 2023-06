La alcaldesa de Maracena pide auxilio judicial ante el "linchamiento" mediático

La alcaldesa en funciones de Maracena (Granada), Berta Linares (PSOE), ha pedido auxilio judicial ante el "linchamiento" mediático que dice sufrir y ha solicitado declarar ya por su posible vinculación con el secuestro de la edil Vanessa Romero, hechos por los que fue detenido su exnovio.

Linares ha emitido un comunicado ante la publicación de información y vídeos que la sitúan junto al que era su novio y único detenido por el secuestro de Vanessa Romero el mismo día de los hechos, pese a que la regidora aseguró entonces que no había tenido contacto con su pareja, que permanece en prisión provisional. La alcaldesa en funciones ha pedido auxilio a la justicia ante lo que ha considerado un "linchamiento mediático" que estaría afectándole a ella y a su familia. "Ruego que se me llame a declarar lo antes posible, y que se exponga que fui yo la que dije a la Guardia Civil desde el primer momento cuándo lo vi y dónde, además de que la propia Benemérita me pidió que contactase con él, y que fue eso lo que llevó al dispositivo a detenerlo en Maracena", ha aclarado Linares.

La socialista ha asegurado que tanto su abogado como la Guardia Civil que ha investigado desde el principio el secuestro le aconsejaron que no se pronunciase sobre lo que pasó aquel día. "Me reservé todo lo que ocurrió, limitándome a contestar públicamente preguntas sobre hechos anteriores", ha asegurado la socialista, quien ha añadido que tanto en sus comparecencias como en el pleno extraordinario celebrado tras el secuestro dijo que no podía hablar de aquel día.

La alcaldesa en funciones ha considerado injusto que se le acuse por seguir los consejos de la Guardia Civil y negar el encuentro con el que era su pareja captado por las cámaras, imágenes que han facilitado un "ensañamiento" que impacta en su vida personal y política. "Por eso pido auxilio a la justicia, para que acelere la resolución de esta pesadilla que tanto nos está afectando, y se examinen de forma objetiva los hechos, que a día de hoy las diversas actuaciones en la instrucción están desmontando las declaraciones de mi expareja, revelando que son falsas todas esas acusaciones", ha resumido.

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abrió una causa especial relativa a la posible participación como inductores del secuestro del diputado autonómico Noel López, hasta la pasada semana número 3 del PSOE-A, y de Berta Linares. Es una causa independiente a la investigación del secuestro que dirige el Juzgado de Instrucción 5 de Granada que, también en una línea diferenciada, mantiene abiertas unas diligencias previas centradas en un presunto caso contra la legalidad urbanística en el Ayuntamiento de Maracena.