La calima regresa este miércoles a Granada

La calima fue la gran protagonista de la pasada semana en Granada, con su inolvidable lluvia de barro que dejó la ciudad teñida de un color rojizo del que aún quedan rastros en varios puntos de la capital y la provincia. Tras unos días donde era imposible salir a la calle y no regresar a casa tiznado, la tranquilidad volvió a Granada, pero parece que va a ser solo una tranquilidad momentánea, pues la llegada de una nueva borrasca atlántica amenaza con devolver la estampa rojiza a la provincia.

Se espera que este nuevo fenómeno atmosférico empiece a hacerse notar a partir de este miércoles por la tarde y que se prolongue hasta principios del viernes, afectando principalmente al sureste peninsular, concretamente a las provincias de Granada y Almería.

No obstante, esta borrasca no parece ser tan peligrosa como lo fue Celia, por lo que la calima que dejará sobre la provincia no debería preocupar a los vecinos tanto como la de la pasada semana. Los niveles de polvo shariano que se esperan para estos tres días en Granada serán más altos de los marcados a finales de la semana pasada, pero no tanto como los que se registraron al comienzo de la misma. Pese a todo, esos niveles siguieron permaneciendo altos una vez la borrasca Celia abandonó la provincia, por lo que la situación que se prevé a partir del miércoles tampoco debería modificar sustancialmente la situación de la provincia.

Hace justo una semana, Granada amanecía cubierta de un rojo plomizo, que tuvo la Costa como punto de entrada, formado por el polvo del Sáhara y que permaneció hasta el jueves 17, aunque poco a poco sus efectos dejaron de ser menos visibles con el paso de los días, hasta ser casi un recuerdo y algunas instantáneas para el recuerdo en las redes sociales y algún que otro meme.

El lado bueno de la calima

Pero no todo van a ser malas noticias, la llegada de la calima tuvo la semana pasada, y lo tendrá ahora, un lado positivo. Y es que funciona como un fertilizante natural para los campos de la provincia de Granada, y más si el fenómeno viene acompañado de lluvia. El barro que cubre los coches es un 'marrón', nunca mejor dicho, pero para la agricultura el polvo en suspensión llega cargado de nutrientes como fosfatos naturales.

El observador meteorológico de la Aemet en Granada, y exconcejal de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de la capital, Manuel Morales, explicó a Granada Hoy que en estos fenómenos de calima "hay estudios que ligan a gran escala la extraordinaria fertilidad de la selva amazónica con los polvos que llegan desde el Sáhara y cruzan el Atlántico gracias a los vientos alisios", una situación que además se está produciendo en este momento, con otra gran lengua de polvo en suspensión cruzando el océano.