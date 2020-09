Los centros de buceo de la Costa de Granada baten récords este verano pese al coronavirus

Este verano de 2020 quedará marcado para la mayoría de los centros de buceo y el sector en general como uno de los mejores, por no decir el mejor, a pesar del coronavirus y de la ausencia del turismo internacional. Los centros de buceo de Almuñécar y La Herradura han batido récord de demanda, o lo que es lo mismo: el mejor verano, gracias al buen tiempo y la posibilidad de practicar el buceo todos los días del año.

Así lo ha manifestado una amplia representación de centros de buceo ubicados en el municipio sexitano. “Ha sido el mejor año de su historia. El verano ha ido muy bien. Nosotros hacemos tres inmersiones por la mañana y dos por la tarde y todas han estado completas”. Y añade: “La eficacia en cuanto a la desinfección del equipo y la higiene de manos por obligación es la base del éxito en estos tiempos de Covid-19. Aunque, si hay que resaltar algo, ha sido el comportamiento de la gente que ha buceado con nosotros, que ha sido ejemplar”, según indicaba, Rafael Camacho, del Centro de Buceo Natura.(Paseo Andrés Segovia 67 La Herradura), ubicado en la localidad desde 2015.

En cuanto al perfil, Camacho, señaló que este año “como era lógico”, la demanda, en su gran mayoría, ha sido de procedencia española y concretando aún más, de Madrid y Andalucía. “Normalmente tenemos un público extranjero de un 20%, pero este año todos los clientes han sido de origen nacional. Con un perfil de edad en las inmersiones de entre 30 a 50 años, pero si contamos los bautizos, el intervalo de edad se ve ampliado por personas de entre 14 años hasta los 70. “Hemos tenido familias enteras que han buceado con nosotros” afirma con satisfacción Rafael Camacho, quien prevé se mantenga todo el año abierto el centro.

Por su parte, Marcos González, del Centro de Buceo Open Water de La Herradura (Paseo Andrés Segovia), después de una trayectoria de nueve años en la zona, afirma que la demanda nacional les ha salvado el verano; “En comparación con otros años, ha sido diferente. Todo el turismo extranjero se ha cambiado por el turismo español y gracias a éstos últimos, nos hemos mantenido”. Como dato reseñable destaca “la adaptación de todas las medidas pertinentes a razón del coronavirus, por lo que todas nuestras instalaciones, clases y equipamientos están habilitadas para las circunstancias que actualmente vivimos”, señala.

Otro centro que ha destacado este verano ha sido Buceo Aqualia, (calle Gonzalo Barbero,1) de La Herradura, con once años trayectoria en la zona, su responsable, Francisco Kucker, coincidía con Rafael Camacho, al afirmar que han experimentado “el mejor año de su historia”, dijo.

“El verano nos ha ido genial, ha sido el mejor, con un nivel de ocupación del 95% de españoles, sobre todo de Granada, Sevilla y Madrid y un 5% han sido franceses, alemanes e ingleses”, indicó, con un perfil de buceador de entre 25 a 40 años.

“Este año hemos tenido más chicas que otros años, pero las cifras siguen apuntando a una mayoría de chicos de un 60% y un 40% mujeres”, señaló Francisco Kucker.

Sobre las previsiones de futuro, Kucker apuesta por realizar los planes que no se pudieron llevar a cabo tras el confinamiento, entre ellos la celebración de un curso de buceo técnico en primavera y que se ha pospuesto para este mes de octubre.

En cuanto al Centro de Buceo Marina, (Paseo Andrés Segovia 7) . La Herradura), después de 7 años de trayectoria en la zona, Andrea Villarrubio, indica que “el verano ha ido mejor de lo que esperábamos”. En este sentido, vino a coincidir con el resto de centros, en cuanto a la demanda y procedencia así como el perfil del buceador. “Sin embargo, explicó que las actividades han sido realizadas por una gran mayoría de hombres de un 90%, siendo de un 10% el porcentaje de mujeres que han elegido éste como su centro de confianza”.

En cuanto al Almuñécar Diving Center, (Paseo Cotobro, 5). Almuñécar, lleva afincado en la zona desde 2004. Su representante, Francisco Serrano, manifestó que “agosto ha sido el mejor mes. Hemos tenido un 99% de turismo nacional, sobre todo de Madrid, que ha sido la más puntera, luego Sevilla y Jaén”, dijo con un perfil de atención en torno al 50 % entre hombres y mujeres.

Por su parte, el Centro de Buceo. Different Scuba Diving (DSS) Almuñécar (Calle Alhambra, 16, bajo). Es la sexta temporada en la localidad. Javier Sánchez, encargado del centro, afirma que el verano ha sido “bastante raro” por las circunstancias del Covid-19 aunque también reconoce que ha sido más productivo de lo que esperaban. “Los clientes que hemos tenido han sido solo sobre todo de Andalucía, más concretamente de Sevilla y Jaén. A principio de verano, la verdad que no estábamos muy optimistas, ya que, pensábamos que el verano iba a ser nefasto, pero por suerte ha ido bien, no podemos quejarnos”, subraya Sánchez.

Los amantes del universo marino e interesados en disfrutar de los fondos que existen en Almuñécar y La Herradura, lugar único donde se puede bucear los 365 días del año, tienen la oportunidad de conocerlo a través de cualquiera de los centros que se ubican por el municipio sexitano, por casi todos ellos tienen previsto mantener abiertas sus puertas el resto del año.

Desde el Consistorio sexitano, conscientes de la importancia que supone esta actividad, se viene volcando en la promoción de la misma y la celebración y apoyo de iniciativas que sigan impulsando el buceo en Almuñécar y La Herradura.