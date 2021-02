Descontrol en un bar de Salar (Granada): Una fiesta incumpliendo todas las medida contra el Covid

Una fiesta en un bar que, hace un año. sería una más de las miles que tenían lugar los fines de semana, cuando los parroquianos comenzaban el fin de semana con un tragos en el bar. Por entonces no había toque de queda, los bares cerraban por la noche y las bebidas espirituosas no tenían más restricciones que la cerveza o el vino. Pero en febrero de 2021 hay una pandemia que ha dejado 57 muertos en las últimas 72 horas. De ahí la indignación tras la difusión a través de Whatsapp de una fiesta en un bar de Salar en el que no se lleva mascarilla, no se respeta la distancia de seguridad y se 'olvida' el cierre de las 6 para seguir sirviendo bebidas de todo tipo.

Vergonzoso, mi bar cerrado a las seis pero la gasolinera de salar.... Publicado por Maria Pinilla en Sábado, 13 de febrero de 2021

El vídeo ha causado un gran revuelo en las redes sociales y la Guardia Civil ya investiga los hechos. "Madre mía, que estén todos los sanitarios trabajando sin los medios suficientes, sin apenas descanso solo por una causa ,para que termine todo esto y podamos volver a la normalidad, y que haya gente tan irresponsable e inhumana que se pase todas las normas por el forro!. Os tenía que dar vergüenza a todos por vuestro comportamiento", ha escrito una vecina en su Facebook.

"Ya hay que ir recogiendo, ¿no?", se escucha a unos de los participantes en la fiesta. "A las diez cierran", le responde su compinche de farra.