Detenido un menor por asestar nueve puñaladas "con gran violencia" a un hombre en Santa Fe

La Guardia Civil, en el marco de la operación SHIVANTA, ha llevado a cabo la detención de dos personas presuntamente implicadas en un delito de homicidio en grado de tentativa cometido a finales del pasado noviembre en Santa Fe. Según explica el Instituto Armado en una nota, los hechos se produjeron durante una pelea, que podría estar motivada por rencillas familiares previas, cuando uno de los implicados, de 17 años, asestó a la víctima con gran violencia hasta 9 puñaladas en diferentes partes del cuerpo con un arma blanca de grandes dimensiones, causándole heridas de extrema gravedad. Como consecuencia de la agresión, la víctima tuvo que ser trasladada de urgencia a un hospital de la capital. Según la investigación, rencillas previas entre las familias de los implicados habrían sido el origen del altercado.

Tras tener conocimiento de lo sucedido, el equipo territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Armilla, inició una investigación para tratar de esclarecer los hechos. Los agentes realizaron una inspección ocular en el lugar de la agresión y recabaron manifestaciones de varios testigos, lo que permitió obtener indicios suficientes para determinar la autoría.

La investigación permitió identificar a dos jóvenes como los presuntos responsables: un menor de 17 años, como autor material de la agresión, y un hombre de 23, como cooperador necesario en los hechos. Una vez localizados, ambos fueron detenidos el pasado 9 de enero y puestos a disposición de la autoridad judicial competente y de la Fiscalía de Menores respectivamente. Se ha decretado para el caso del joven de 23 años la prisión provisional y el menor ha quedado ingresado en un centro de internamiento para menores.