Dos centros educativos de Monachil participan en proyectos europeos

Dos centros educativos de Monachil participan durante este curso en proyectos Europeos Erasmus +, con movilidades europeas tanto para el profesorado como para el alumnado. Se trata del CEPER Giner de los Ríos, que participa en el proyecto 'Opening our minds to european ways of teaching', y del CEIP Miraflores, que participa en un proyecto sobre educación sostenible.

'Abrir Nuestra Mente a las Formas de Enseñanza Europea'; es la traducción del proyecto diseñado por el CEPER Giner de los Ríos, un centro orientado a la educación de adultos cuyas aulas están ubicadas en el Barrio de Monachil, Cájar, Huétor Vega y La Zubia.

Su profesorado ha llevado a cabo cinco movilidades con destino a Dublín, Bruselas, París y Oporto, donde se han formado para alcanzar los principales objetivos de este proyecto: aprender estrategias para reducir el absentismo y mejorar en la resolución de conflictos; promover un espíritu de colaboración con profesores europeos, y buscar foros de participación e intercambio de los factores que intervienen en los procesos de enseñanza-aprendizaje; aumentar el uso de las nuevas tecnologías con fines educativos en la enseñanza para adultos en diferentes entornos educativos europeos y mejorar la competencia comunicativa de nuestros profesores en inglés.

Por su parte, el CEIP Miraflores de Monachil pueblo, tras la adquisición de la acreditación ERASMUS + para los cursos 2021-27, ha comenzado a realizar las movilidades del profesorado cofinanciadas por el Fondo Social Europeo. Su proyecto avanza hacia una educación sostenible, y para ello algunas de susmaestras y maestros han realizado cursos de formación promoviendo el intercambio y la transferencia de buenas prácticas en materia de enseñanza y desarrollo escolar entre otros aspectos.

Algunos de los cursos que han realizado bajo el amparo de la Junta de Andalucía son "Smart teachers play more" (sobre el aprendizaje basado en el movimiento); "Improve your English" desarrollando las destrezas lingüísticas (ambos en Islandia); Climate cares! Education for a better environment (sobre medioambiente y educación en la isla Martinica) y finalmente un curso sobre Special Needs Education, es decir, sobre la inclusión de alumnas y alumnos con necesidades educativas en Croacia.

Del mismo modo, ya se han aprobado las movilidades para que el alumnado del CEIP Miraflores, durante el próximo curso 22-23, pueda hacer intercambios escolares y tener experiencias de aprendizaje en toda Europa y países asociados.

El alcalde de Monachil, José Morales, y la concejala de Educación, Mari Carmen Morales, han felicitado a ambos centros educativos "por el excelente trabajo que están llevando a cabo en el marco de estos proyectos europeos, que sin duda contribuirán a mejorar aún más el magnífico nivel de su labor educativa".