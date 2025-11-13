Fallece una niña de seis años en el incendio de una vivienda en la localidad granadina de Las Gabias

Una niña de seis años ha fallecido y otro menor ha resultado herido en el incendio registrado este jueves en una vivienda de Las Gabias, en la provincia de Granada.

Según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía, el suceso se ha producido en un inmueble de la calle San José del núcleo de Gabia La Grande pasadas las 17:15 horas.

Varios testigos han alertado de que había llamas en la planta baja de una casa y de que un adulto estaba atrapado en la planta superior junto a dos menores.

En el lugar han intervenido agentes de la Policía Local y la Guardia Civil, Bomberos y voluntarios de Protección Civil y Cruz Roja, junto con los servicios de emergencias del Servicio Andaluz de Salud.

Por su parte, el Ayuntamiento de Las Gabias ha trasladado su "profundo malestar" y condolencias a la familia afectada por la muerte de la menor. Además, ha decretado un día de luto oficial en la localidad, suspendiendo toda actividad prevista para este viernes, 14 de noviembre.