El nuevo foco de coronavirus en Granada crece en las últimas horas

El nuevo foco de personas infectadas de coronavirus en Granada, que la Junta de Andalucía avanzó a finales de la semana pasada con la confirmación de una decena de casos (algunos de la misma familia) mediante pruebas PCR, ha crecido en las últimas horas. En los municipios donde se registraron los primeros casos tras el anuncio, Granada capital, Churriana de la Vega y La Malahá, ya suman 16 positivos, más del triple que el pasado viernes (que sumaban 5).

La localidad que más casos ha registrado en las últimas horas es Granada capital, que estaba a cero el pasado jueves y que en tres días ha pasado a tener 9 infectados por coronavirus. Churriana de la Vega ya suma 4 casos y La Malahá se mantiene en los 3 que registraba el sábado pasado.

Otra de las novedades que aparecen en las estadísticas oficiales que publica la Junta de Andalucía es la aparición en las últimas horas de tres casos en otros tantos municipios del Área Metropolitana, Las Gabias (colindante a Churriana de la Vega), La Zubia y Pinos Puente. La Junta no ha especificado si estos casos tienen relación con el foco familiar de contactos detectado hace tres días.

En la provincia de Granada se han sumado 21 casos en los últimos 7 días, lo que representa un claro repunte, si se tiene en cuenta que un día antes del fin de semana esa cifra estaba en tres positivos aislados en municipios alejados. El viernes, tras el anuncio del nuevo foco, comenzaron a subir los indicadores y los nuevos casos ya eran 7. Al día siguiente, 13 y con los últimos datos oficiales del domingo 21 de junio, ya se alcanzan los 21 casos de Covid-19. Se han triplicado en 48 horas.

La primera información sobre este nuevo foco de coronavirus fue difundida por el consejero de Salud, Jesús Aguirre. El máximo responsable autonómico en la materia llamó a esta acumulación de casos un 'clúster', para no utilizar el término brote, dado que en ese momento explicó que no se podía considerar así: "Es cuando hay un volumen de personas muy superior y hay flecos que no están perfectamente delimitados".