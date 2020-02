Las consecuencias de la Granada vaciada: vecinos que se desplazan a diario para comprar

Viajar al pueblo de al lado con la lista de la compra podría ser común hace unas décadas. Sin embargo, continúa siendo el día a día de los menos de cien vecinos de Narila, uno de los anejos de Cádiar, que no cuentan con una tienda en su localidad. Esta es la misma situación que viven una treintena de núcleos de población repartidos por toda la provincia. Con diferentes historias, pero con los mismos problemas, los vecinos de estos pueblos se resignan vivir así en pleno 2020.

En Ácula el pueblo más cercano está a 2 kilómetros, y sus 82 habitantes tienen que ingeniárselas para poder hacer la compra. Una vecina, Elo, cuenta que "cada semana vamos a un supermercado de Chauchina, que está a unos 20 minutos en coche, y hacemos una compra grande". Para los alimentos diarios como el pan, comenta que "cada día el panadero de Escúzar, una localidad cercana, pasa puerta por puerta y nos deja el pan". Para otros como la fruta, "todas las semanas viene un vendedor ambulante en su furgoneta". Elo admite que para compras puntuales tiene que irse al pueblo de al lado, y que "si te quedas sin algo el sábado por la tarde, tienes que esperarte al lunes para poder ir a comprarlo".

Algunos han tenido la valentía de abrir negocios en Ácula, "hay rachas en las que la gente intenta abrir una cafetería, pero al tiempo tienen que dejarlo porque no se sacan beneficios", recuerda Elo. Con tan pocos vecinos es difícil garantizar la prosperidad de los negocios.

Sin tiendas ni bares, los pocos vecinos Los Yesos también tienen que desplazarse para comprar leche o tomarse una cerveza. Que se lo digan a Pablo, natural de La Mamola, perteneciente al municipio de Polopos, que ha vivido muy de cerca la situación de este pueblo de la costa granadina. Desde que en 2015 se inaugurara uno de los últimos tramos de la Autovía del Mediterráneo, el tráfico de la N-340 prácticamente ha desaparecido. Desde entonces, "los pocos restaurantes que había han tenido que cerrar, ya nadie pasa por la carretera. Ya solo queda un negocio y es de gente de fuera", comenta Pablo.

"Montar aquí un negocio es buscarse la ruina"

Pese a que hay comercios en venta, el vecino mamoleño confiesa que "nadie va a comprarlos, porque montar aquí un negocio es buscarte la ruina". El escaso número de habitantes, que se ha mantenido en los últimos años gracias a la inmigración, no garantiza la supervivencia de los negocios: "no hay tiendas porque directamente no hay gente".

Entre los vecinos de los pueblos de la Granada Vaciada se palpa una gran resignación ante la situación que están viviendo, y muchos se conforman con "llevarlo lo mejor posible", afirma Manuel, vecino de Narila: "Realmente no es un inconveniente, nos hemos acostumbrado a ir a Cádiar a comprar y podemos desplazarnos cómodamente a pie".

La Diputación impulsará medidas para revertir la situación

Con el objetivo de solucionar algunos de estos problemas, el pasado 10 de febrero la Diputación de Granada puso los cimientos de la Estrategia provincial ante el reto demográfico y despoblamiento rural de la provincia hasta 2023.

El presidente de la Diputación, José Entrena, señaló que pretende "aunar esfuerzos con otras instituciones públicas y agentes económicos y sociales para formular un pacto provincial ante el reto demográfico y la despoblación del mundo rural de Granada". Este asunto incluye también a España y a Europa, donde el problema de la despoblación afecta a un 80% del territorio.

Se invertirán 1,8 millones de euros de los que podrán beneficiarse 129 municipios

Con una inversión de 1,8 millones de euros, la Diputación desarrollará un total de 3 proyectos de los que se beneficiarán 129 municipios. Los planes incluirán 150 ayudas a jóvenes autónomos, 200 a empresarios de localidades afectadas por la despoblación, y una iniciativa para apoyar la creación de establecimientos multiservicios en pueblos que no cuentan con tiendas o bares. Se espera que estas medidas ayuden a solucionar algunas de las dificultades a las que tienen que hacer frente los vecinos de la Granada Vaciada cada día.