Los casos de niños con coronavirus se disparan en Granada tras dos semanas de vuelta al colegio

La vuelta al colegio este septiembre ha supuesto un vuelco en las estadísticas de casos de coronavirus por segmentos de edad en Granada. Si desde el inicio de la pandemia la incidencia en niños de hasta 14 años era mínima, ahora los datos se han disparado y este grupo de edad ya se puede considerar igual de afectado que cualquier otro, aunque en los más mayores las consecuencias siguen siendo peores para su salud. En las últimas dos semanas, que es el tiempo transcurrido desde la apertura de las aulas de Primaria, se han detectado 166 positivos y la tasa ha pasado a ser de 121 casos por cada 100.000 menores de 14 años. Justo antes del inicio de curso, ese promedio reciente era de 50 niños.

Esta evolución ascendente en la detección de nuevos casos de niños que han dado positivo en las pruebas PCR de coronavirus es similar a la del resto de Andalucía, donde la tasa de los últimos 14 días también ha pasado de 70 a 120 casos. Sin embargo, dentro de la provincia, hay grandes diferencias por zonas y distritos sanitarios. Y lo más llamativo es que es precisamente en Granada capital donde no se ha registrado apenas aumento porque los nuevos casos confirmados de niños son muy similares a los de antes de la apertura de las aulas. En otras zonas, como el Norte de la provincia, la incidencia se ha disparado hasta multiplicarse por seis.

Si la tasa de incidencia media en la provincia en los menores de 14 es de 121 casos, a día 24 de septiembre (es justo el periodo de apertura de las aulas, que arrancó el día 11), en la capital ese parámetro se reducía a 80 casos y solo ha experimentado una leve subida desde los 70 infectados por cada 100.000 niños que había antes de empezar el curso. En esa dos semanas solo se han localizado 26 positivos en esta franja de edad en toda la capital y su distrito sanitario, que incluye también los municipios de Jun, Beas y Huétor Santillán. Esta circunstancia se puede deber al retraso en la comunicación y registro del resultado de las PCR.

En cambio, en el distrito Metropolitano de Granada la tasa de incidencia reciente (14 días) en menores de 14 ha pasado a ser de 118, lo que contrasta con los 45 que había registrados a comienzos de septiembre. En las últimas dos semanas con las aulas abiertas, en los municipios metropolitanos se han localizado 83 casos de niños con coronavirus, 42 de ellos en los siete últimos días.

La zona Nordeste de la provincia, que este mes ha vivido un repunte generalizado del virus entre todos sus habitantes, es la que registra un aumento más grande en la tasa de incidencia en menores de 14. En este distrito sanitario, los parámetros se han multiplicado por seis entre los niños en los días transcurridos desde el inicio del colegio. Con 38 positivos detectados, la tasa ha pasado a ser de 297 casos por cada 100.000 bebés y escolares, la más alta con diferencia en toda la provincia. A principios de septiembre, ese promedio era de 54.

El distrito Sur de Granada es el que presenta una tasa de incidencia en menores más baja, en la misma línea que toda su población (sea cual sea su edad), por la buena evolución de la pandemia en esta zona de la provincia. Pero la vuelta a las aulas también se ha dejado notar, porque el 7 de septiembre, la tasa de casos recientes se situaba en 18, frente a los 78 de ahora. En toda la Costa Tropical y la Alpujarra, 17 niños han dado positivo en coronavirus en las dos últimas semanas.

La detección de todos estos casos de niños con coronavirus (ya sea de forma asintomática o no) tiene una incidencia directa sobre los colegios a los que asisten, de forma que en estas semanas ya se han tenido que cerrar 29 aulas de 21 centros, sobre un total de 8.700 clases en toda la provincia, según la última información facilitada por la Junta de Andalucía. De los 166 positivos de menos de 14 años detectados en la provincia en los últimos 14 días, puede haber niños que no hayan llegado a pisar aún la clase, por lo que no ha afectado a sus centros.

La formación de los grupos burbuja, para evitar el contacto entre diferentes aulas, posibilita que la detección de algún caso de coronavirus solo afecte a una clase y no a todo el colegio. No obstante, en la provincia de Granada ya ha habido un centro que ha tenido que cerrar sus puertas al completo. Se trata del CPR El Pinar, situado en la localidad de Pinos del Valle.