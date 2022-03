La segunda jornada del paro indefinido del transporte nacional paraliza MercaGranada

Veinticuatro horas después de iniciar el paro indefinido del transporte por carretera, y ser secundado por cientos de camioneros en la provincia de Granada, los comercios empiezan a notar las consecuencias al no poder acceder con normalidad a MercaGranada. Si en las primeras horas del inicio de la parada reivindicativa, los incidentes eran mínimos y los pequeños camiones que accedían hasta las instalaciones cargaban y descargaban con normalidad bajo la atenta mirada de los que paraban, esta segunda jornada ha estado marcada por grandes piquetes en las inmediaciones del espacio logístico para intentar que accedan el menor número de vehículos posibles.

La actividad se ha paralizado por completo, impidiendo el abastecimiento de productos perecederos, que en muchos de los casos se han quedado directamente en las naves de las propias empresas, y que los pequeños negocios están empezando a notar por la falta de distribución, sobre todo negocios de proximidad de frutas, verduras, hortalizas o pescados.

Si la situación ayer era tranquila, tal y como explicaba Julián García, director comercial de MercaGranada a este periódico, ha cambiado radicalmente. "Está noche ha sido un poco más problemática, el bloqueo de los manifestantes en el acceso del recinto ha tenido efecto sobre el abastecimiento de los propios mayoristas, así como del suministro y distribución a los establecimientos". Y añade que se ha incrementado el acceso de trabajadores con vehículos particulares que han aprovechado, en la medida de lo posible, para adquirir algunos productos que quedaban en las instalaciones.

García asegura que han mandado un comunicado tanto a la Subdelegación del Gobierno como al Ayuntamiento de Granada para que, a través de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "se garantice el acceso al recinto para poder prestar un servicio esencial".

De hecho, hay transportistas que han podido acceder a lo largo del día a las instalaciones gracias al respaldo de la Policía Nacional, presente en la zona desde que se iniciase este paro indefinido para asegurar que no se producen incidentes.

"No sabemos cómo seguirá evolucionando el paro indefinido, a nosotros ahora mismo lo que nos preocupa es ver cómo se desarrolla el resto del día tanto por los manifestantes como por los cuerpos de seguridad", indica el director comercial.

Situación que se ha repetido, de cierta forma, en otros puntos de la provincia como la zona de la Carretera Nacional 432 Badajoz-Granada en Atarfe o en las inmediaciones de la CLH, la bajada al Puerto de Motril, donde los trabajadores concentrados se han repartido por ambos lados de la calzada para parar a todos los camiones.

Piden prudencia

Uno de los sectores afectados por este paro indefinido es el de los hortofrutícolas que no pueden dar salida a la producción prevista, y que se podría agravar si se mantuviera durante un largo plazo de tiempo, ya que los productos agrícolas no pueden permanecer mucho tiempo sin distribuirse. Desde Ecohal Andalucía explican que han recomendado a los agricultores que ralenticen, en la medida de lo posible, la recolección de sus productos, para que no exista excedente en las empresas, ya que por el momento hay empresas de transportes que no han ido a cargar a las hortofrutícolas.

De hecho algunas empresas de la zona han reducido momentáneamente los trabajadores estos días al no entrar producto que envasar, ni tener posibilidad de dar salida al que ya había en las instalaciones antes de iniciarse este paro indefinido.

Algunos dueños de los establecimientos afectados por el desabastecimiento se quejan de que, pese a que ellos no pueden reponer sus estanterías con productos frescos, si han visto a lo largo de la mañana como los grandes hipermercados recibían camiones con género nuevo.

El presidente de los empresarios de la Costa Tropical, Jerónimo Salcedo, muestra su preocupación por las empresas hortofrutícolas de la costa que ya han manifestado que este paro indefinido les puede suponer ciertos problemas, "los productos perecederos no pueden esperar indefinidamente, lo que repercute directamente en los agricultores, que tampoco están afrontando una situación nada fácil".

Salcedo añade que en la actualidad todo se transporta, y en el caso de las hortofrutícolas "los productos tienen que salir diariamente para los mercados europeos, sino se queda en los almacenes y se pierden, no pasa lo mismo con mercancías que pueden estar almacenadas sin problemas".